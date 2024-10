Kaptein Haaland med rekordmål og assist da Norge slo Slovenia 3-0

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 24-årige superspissen var kaptein fra start for Norge for første gang, og allerede etter seks minutter og 20 sekunder scoret han målet som løftet ham til delt 1.-plass på landslagets evige scoringsliste. Jørgen Juve hadde tronet der alene i 90 år, fire uker og to dager.

16 minutter og 20 sekunder ut i 2. omgang knallet Haaland inn 3-0 og var alene på toppen av lista. Han hadde da vært likt med Juve i omtrent en time og ti minutter.

Innimellom sto han for assist til Alexander Sørloths mål som punkterte kampen.

Norge ligger nå meget godt an i kampen om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen for første gang. Det vil i så fall kunne gi en ekstrasjanse om laget ikke lykkes i neste års VM-kvalifisering, og det vil nesten garantere en ekstrasjanse om Norge trenger det i neste EM-kvalifisering.

Om Norge tar poeng i Østerrike søndag, vil det se meget lyst ut før nasjonsligaen avsluttes i november med bortekamp mot Slovenia og hjemmekamp mot Kasakhstan.

Forrykende start

Norge innledet kampen forrykende, og allerede etter et drøyt minutt kom den første sjansen. Antonio Nusas lange framspill ble av Sørloth nikket ned til Haaland, som lurte ballen forbi en motspiller og rundet keeper Jan Oblak. Han fikk veldig spiss vinkel for skuddet, som ble stoppet av Jure Balkovec rett før mållinjen.

Bare fem minutter senere skulle Haaland, i sin første kamp som Norges lagkaptein fra start, tangere Juves over 90 år gamle rekord på 33 landslagsmål for Norge.

Nusa prøvde skuddfoten fra like utenfor 16-meteren, og Oblak måtte ty til en enhåndsredning ved lengste stolpe. Haaland var framme på returen og bredsidet ballen hardt mellom beina på den slovenske stjernekeeperen.

I sin 4-4-2-formasjon henrykket de norske hjemmepublikum i begynnelsen av kampen, og i det 15. minutt kom en ny stor sjanse. Et frispark fra høyre nådde Haaland bak lengste stolpe. Han hadde nesten død vinkel, men slo ballen hardt inn i målgården, der en liten berøring rett vei ville gitt scoring. I stedet greide Jaka Bijol å klarere.

Nusa satte Oblak på prøve med et lurt skudd, men da tippet målvakten ballen til corner. Etter halvspilt første omgang skrek de norske på straffe da Oblak var tøff i en duell med Leo Østigård på et norsk frispark, men ble ikke hørt av dommeren.

Nyland-redninger

Slovenerne skulle spille seg inn i kampen og vise at også de besitter offensive kvaliteter. Stjernespissen Benjamin Sesko var farlig frampå flere ganger i siste halvdel av omgangen, men Ørjan Nyland leverte noen redninger av høy klasse.

Både i det 28. og det 35. minutt stoppet Nyland avslutninger fra RB Leipzig-spissen. Siste gang var det vinket for offside, men det er ikke sikkert at VAR ville godkjent den avgjørelsen om ballen hadde gått inn.

Innimellom hadde Nyland en tredje kjemperedning da Peter Stojanovic hoppet over et hjørnespark og Adam Gnezda Cerin skjøt knallhardt. Sevilla-keeperen beveget seg lynhurtig mot siden og reddet, og Haaland nikket returen unna.

I denne perioden skapte Norge egne sjanser på kontringer. I det 32. minutt ble Nusa vakkert spilt gjennom av Julian Ryerson, men han avsluttet utenfor lengste stolpe mens Sørloth var fri motsatt.

Haaland hadde også et langskudd Oblak måtte kaste seg for å redde, og en nikk på hjørnespark fra Ryerson som Slovenia-keeperen tok fast.

Bølgen

Haaland kom til en ny sjanse tidlig i 2. omgang, men nikket over hardt presset av Erik Janza. I stedet skulle han levere assist til 2-0-målet i det 52. minutt.

Slovenia-stopper Vanja Drkusic slo en fæl feilpasning rett til Nusa, som spilte fram Haaland. Han så ut til å gå overende i forsøket på å manøvrere mellom Cerin og Drkusic, men holdt seg på beina og sentret til en fri Sørloth, som skjøt kontant i mål.

Sørloth betalte tilbake i det 62. minutt, da han først fikk en ypperlig pasning fra Nusa og deretter fant Haaland inne foran mål. Kapteinen skjøt utagbart i mål ved hjørnet og kunne juble som tidenes målscorer på Norges landslag for menn.

Mot slutten av kampen gikk «bølgen» i runde etter runde på Ullevaal stadion, der publikum på en fullsatt arena fikk både norsk suksess og norsk fotballhistorie for inngangspengene.

---

KAMPFAKTA

Nasjonsligaen menn torsdag, B-divisjonen gruppe 3:

Norge – Slovenia 3-0 (1-0)

Ullevaal stadion: 23.341 tilskuere.

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (7), 2-0 Alexander Sørloth (52), 3-0 Haaland (62).

Dommer: Manfredas Lukjancukas, Litauen.

Gult kort: Petar Stojanovic (63), Slovenia, Patrick Berg (89), Norge.

Norge (4-4-2): Ørjan Nyland – Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård (Marcus Holmgren Pedersen fra 46.), David Møller Wolfe – Julian Ryerson (Hugo Vetlesen fra 82.), Sander Berge, Morten Thorsby (Patrick Berg fra 75.), Antonio Nusa (Aron Dønnum fra 75.) – Alexander Sørloth (Jørgen Strand Larsen fra 75.), Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland, Egil Selvik – Sondre Langås, Torbjørn Heggem, Kristian Thorstvedt, Felix Horn Myhre, Jens Petter Hauge.

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Erik Janza, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Jure Balkovec (Zan Vipotnik fra 57.) – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin (Josip Ilicic fra 79.), Timi Elsnik, Dejan Petrovic (Jasmin Kurtic fra 73.) – Andraz Sporar (Zan Celar fra 57.), Benjamin Sesko (Blaz Kramer fra 79.).

Ubenyttede reserver: Matevz Vidovsek, Igor Vekic – Kenan Bajric, David Zec, Jan Repas, Jan Mlakar, Sven Karic.

---