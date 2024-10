Når vi får se verdensklasse i praksis

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Klokka 22.02 inntraff det historiske øyeblikket. Jørgen Juves 90 år gamle scoringsrekord ble passert. Erling Braut Haaland dundret inn sin andre scoring for kvelden, og det var ikke bare en scoring for minnebøkene, men et angrep som fortjener glass og ramme. Antonio Nusas geniale pasning, Alexander Sørloths foredling som ender med en slik Haaland-avslutning vi har sett gang etter gang i Manchester City, men sjelden på landslaget.

Det tok noen sekunder før han strakk armene i været. Da han gjorde det hadde alle de 26.000 tilskuerne reist seg og hedret prestasjonen. Mål nummer 34 kom mot et lag som ikke tapte noen kamper i sommerens EM før de røk ut på straffespark i åttedelsfinalen mot Portugal. 10. oktober 2024 opplevde Ståle Solbakken sin største kamp som landslagssjef. Ikke bare på grunn av resultatet, men måten seieren kom på.

Vi skal ikke heise dette laget til verdensklasse etter to strake seirer på Ullevaal, allerede søndag kan nedturen komme mot Østerrike i Linz. Også de vant stort denne kvelden. Det kan bli en ren puljefinale. Men når vi analyserer denne enkeltkamper over et slovensk lag som ytterst sjelden taper, gir det toppkarakter over hele linja. Og vi kan kanskje kalle det coaching i verdensklasse også da Solbakken overrasket samtlige ved laguttaket da han satte Julian Ryerson fram på midtbanen i Martin Ødegaards skadefravær.

Her var det full guffe fra avspark. Vi fikk Erling Braut Haalands tidlige scoring, vi fikk se Antonio Nusas drible- og skuddferdigheter, og vi fikk ikke minst en redning av verdensklasse av Ørjan Nyland. Han må også nevnes på en kveld som dette. For Slovenia viste at de har klassespillere de gangene de kom til avslutninger.

Dette var laget og kampen der alle elementene klikket sammen. Det er en nytelse for alle aktørene. Men skal man komme seg til mesterskap må slike prestasjoner gjentas. Og det er fortsatt den store utfordringen for et landslag som ikke har vært i et sluttspill siden juni 2000, måneden før Erling Braut Haaland ble født.

Nesten alt rundt dette laget har Erling Braut Haaland som dreiepunkt. Denne kvelden var han kaptein i Martin Ødegaards fravær og han tok rollen med glans. Det er fascinerende å se hvordan han kommuniserer med dommere og motstandere underveis. Dette er jo en fyr alle må forholde seg til på et vis med den posisjonen han har i internasjonal fotball.

Og han avsluttet kvelden som ny norsk toppscorer og vi er redd den rekorden han vil sette kan stå i nitti eller hundre år til. Det er uansett ikke kveldens hovedpoeng. Det dette laget ønsker seg er å stake ut veien til VM i 2026 som skal spilles i USA, Canada og Mexico. For å komme dit må vi ha flere kvelder som denne. Men her fikk vi se at det faktisk er mulig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen