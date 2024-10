Klæbo om sponsortrøbbelet: – Vi må være ydmyke

Det har den siste tiden vært fokus på at Norges Skiforbund mister en svært inntektsbringende sponsoravtale med Equinor neste år. Fra tidligere er det kjent at hovedsponsor Sparebank1 avslutter sin samarbeidsavtale med langrenn etter 2024/25-sesongen.

Det har skapt en debatt om hva som må til for at Norges fremste skihelter skal bli mer attraktive å gå i partnerskap med. Langrennskongen Klæbo har ingen oppskrift, men er opptatt av problematikken.

– Vi må være ydmyke og si at vi må jobbe på. Det er ikke sånn at pengene sitter løst, og idrettsmodellen i Norge er generelt finansiert ved at vi har med oss samarbeidspartnere. Da er det viktig at vi bidrar til at partnere føler at de får noe tilbake, sier han til NTB.

Han vil samtidig ikke være med på å noen form for krisetekning.

– Det er fort gjort at man svartmaler med at nå er det sponsorflukt. Det er selvsagt to store partnere som har gått ut, men i dag har vi fått inn en ny en, sier han.

Tøft marked

Tirsdag offentliggjorde skiforbundet at godteriprodusenten Nidar går inn som sponsor for herrelandslaget i langrenn foran den kommende VM-sesongen.

Avtalen strekker seg over kun én vintersesong.

Klæbo er klar på at utøverne må ta sin del av jobben for at det skal komme ytterligere kroner i kassa.

– Vi har alle et ansvar. Det gjelder ikke bare meg, men alle på dette laget, damelaget og hele sulamitten. Der må vi alle bli bedre, sier Klæbo.

Han mener at han selv gir et solid bidrag til å skape oppmerksomhet.

– Vi må huske på at det er et vanskelig marked der ute. Så blir det opp til oss utøverne. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg føler at jeg gjør det jeg kan for å være med å bidra, enten det er på Instagram, Youtube eller i redaksjonelle medier. Jeg føler jeg stiller opp der jeg kan.

Laget videologger

Trønderen vedgår at viktigheten av den kommende VM-sesongen, og jakten på gull i Granåsen, også er med på å påvirke prioriteringene.

– Det har kanskje fra min side vært litt bevisst å holde en litt lavere profil og stilt opp litt mindre. Jeg har noe sportslig der framme som er en gulrot der jeg virkelig vil prestere. Sånn er gamet, og det tror jeg man skal være åpen om, sier Klæbo til NTB.

– Forhåpentlig står vi der under VM i Trondheim og ingen husker at Sparebank1 skal ut som sponsor, legger han til.

På spørsmål om han oppfordrer lagkameratene sine til å være flinkere til å markere seg i for eksempel sosiale medier, svarer Klæbo:

– Folk er litt forskjellige. Det er ulike personligheter, og man må være komfortabel med det man gjør. Helt fra jeg slo gjennom har jeg publisert videologger, og det er fordi jeg synes det er artig å holde på med.

Det er ingen hemmelighet at økonomien i Norges Skiforbund over tid har vært anstrengt. NTB har tidligere skrevet at forbundet i fjor gikk 10,9 millioner kroner i minus. I konsernet var driftsunderskuddet på 17,4 millioner som følge av ski-VM i Trondheim.

Nå må det jaktes på nye sponsorer som følge av at to viktige avtaler utløper i løpet av 2025.

