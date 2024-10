Langrennslandslaget landet ny sponsoravtale – tause om størrelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skiforbundet bekreftet avtalen på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er mange som fortsatt vil samarbeide med oss og være en del av laget. Vi har et nytt merke nå i dag. Nidar skal være med som lagsponsor fram mot VM. Dette er en god match, sier daglig leder for langrenn Cathrine Instebø i Norges Skiforbund.

Overfor NTB vil hun ikke si noe om verdien på avtalen.

– Det ønsker vi ikke å kommentere, men det er en avtale som strekker seg ut sesongen. Og vi har fullt fokus på det, svarer Instebø.

– Hva er grunnen til at avtalen varer kun én sesong?

– Nå ønsker vi å ha fullt fokus på denne sesongen. Det er VM, og Nidar har tilhørighet til Trondheim. Så skal vi ha dialog om veien videre, sier langrennstoppen.

Det har den siste tiden vært fokus på at Norges Skiforbund mister en svært inntektsbringende sponsoravtale med Equinor neste år. Energiselskapet varslet nylig en kursendring rundt egen sponsorstrategi.

Equinors beslutning kommer samtidig med at hovedsponsor Sparebank1 avslutter sin samarbeidsavtale med langrenn etter 2024/25-sesongen. Det ble kjent tidligere i år.

– Vi må også tilpasse oss den virkeligheten som er der med de endringene som er i samfunnet. Det må hele norsk idrett, sier Instebø og situasjonen.

Det er ingen hemmelighet at økonomien i Norges Skiforbund over tid har vært anstrengt. NTB har tidligere skrevet at forbundet i fjor gikk 10,9 millioner kroner i minus. I konsernet var driftsunderskuddet på 17,4 millioner som følge av neste års ski-VM i Trondheim.

Nå må det jaktes på nye sponsorer som følge av at to viktige avtaler utløper i løpet av 2025.

