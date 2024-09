Langrenn mister 17 millioner kroner i sponsorinntekter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisen får bekreftet pengesummen av daglig leder for langrenn i NSF, Cathrine Instebø.

– Vi jobber målrettet med å finne nye partnerskap, og har stor tro på at vi skal lykkes med det. Vi opplever at det er en stor interesse for langrenn, som har en unik posisjon i Norge, sier Instebø til VG.

Nylig besluttet Equinor for å endre sin sponsorstrategi, noe som fører til at samarbeidet med NSF opphører neste år.

Equinors beslutning kommer samtidig med at hovedsponsor Sparebank1 avslutter sin samarbeidsavtale med langrenn etter 2024/25-sesongen. Det ble kjent tidligere i år.

– Dette er jo to hovedpartnere som går etter den kommende sesongen. Det er to veldig synlige sponsorater og partnerskap både gjennom lagene og norgescupen. Dette er noe vi må se på, sa Instebø til NTB tidligere i uken.

