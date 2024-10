VM-sjef Skinstad skifter beite i 2026 – uaktuell for toppjobb i skiforbundet

Rollen der blir som nordisk markedsdirektør for Trox Auranor på Gran i Hadeland.

– Det er godt å ha framtiden på plass. Vi har i dag 141 dager igjen til VM starter, og i den perioden vil jeg ikke ha noe tid til å se meg om etter ny jobb. Og jeg har tross alt blitt 60 år gammel, og da er det fint å vite at jeg har en annen jobb som venter på meg når kontrakten med VM-selskapet går ut. Det gleder jeg meg til, men nå er det bare VM som venter, sier Skinstad til NTB.

Kontraktsstart for den nye jobben er satt til 1. januar 2026. Det har sin grunn. Det er en del jobb som skal gjøres for VM-arrangøren også etter at mesterskapsdagene i Trondheim er over.

– Ja, det er diverse rapportering og etterarbeid som skal gjøres til eierne av VM-selskapet (Norges Skiforbund har 60 prosent, Sør-Trøndelag skikrets 30 prosent og Trondheim kommune 10 prosent). Det samme gjelder overfor Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har tildelt oss mesterskapet. Vi skal også gi fra oss en del erfaring, ikke minst rundt det med bærekraft over til Falun som skal ha det neste verdensmesterskapet på ski, sier Skinstad.

Ikke aktuell

Skinstads navn har også vært trukket inn i forbindelse med den ledige jobben som ny generalsekretær i Norges Skiforbund etter Arne Baumann.

60-åringen avviser at det er aktuelt.

– Jeg har sett i en pressemelding fra skiforbundet at de har løst det på en fin måte fram til august med Ola Keul. Han har erfaring fra snowboardforbundet og også som leder for para-VM i Lillehammer. Han er også organisasjonssjef i Norges Skiforbund, og jeg ser ikke bort fra at han er en kandidat til jobben på permanent basis. For meg er ikke denne jobben aktuell.

Skinstad bor på Kapp på Toten og har vært pendler i tre år. Den nye jobben ligger bare en halvtimes biltur unna hjemmet hans.

Men det er ikke helt sikkert at vi har sett det siste til Skinstad innen idretten og i langrennssporten.

Kanskje får vi se mer til ham som kommentator og ekspertkommentator.

– Jeg har alltid likt å drive med formidling av langrenn. Det gjorde jeg fra 1997 til 2006 i NRK, og jeg har også hatt sporadiske oppdrag for både Discovery, TV 2 og Viaplay etterpå. Det å ha en slik jobb utenfor idretten gjør at en slik jobb også er mulig. Hvis noen fortsatt vil høre på en veteran, så er det en mulighet.

Snart forbi Oslo

Det nærmer seg innspurten for Skinstads VM-prosjekt. Billettene går unna.

– Vi har ikke gjort noen fintelling siden vi opplyste 93.000 solgte billetter, men vi har solgt mange billetter etter den tid. Vi har en siste FIS-inspeksjon 15. og 16. oktober, og det ligger i kortene at da må vi være så godt som klare. Det ser vi fram til. Vi jobber hardt med å få det siste på plass til da.

Skinstad har et mål for oktober.

– Jeg har sett på gamle oppslag at ski-VM i Oslo i 2011 passerte 100.000 solgte billetter 27. oktober 2010, og jeg tror at vi skal slå det. I og med det som har stått om interessen for langrennssporten den siste tiden, så er det ganske spennende at vi er på samme nivå som den gang.

