Norsk langrennssjef spår varig endring – slik blir framtidens Tour de Ski

Tour de Ski har vært arrangert hvert år siden sesongen 2006/2007, alltid i minst to land og som regel i tre. Årets utgave er den 19. i rekken, og for første gang skal touren arrangeres i sin helhet i Italia, i Toblach og Val di Fiemme fra 28. desember til 5. januar.

Slik kan det fort bli i de kommende årene også.

– Det er en tendens til at vi havner bare i Italia. Sportslig-, økonomisk- og logistikkmessig er det ikke noe problem, men litt av ideen med at touren skulle være i to-tre forskjellige land er smuldret bort. Det er ikke lett å finne arrangører på den årstiden som har mulighet til å stille hotellrom til den prisen vi krever, sier landslagssjef Ulf Morten Aune til NTB.

Ekstremt

– Frykter du for framtiden til Tour de Ski? Eller sier du at man må regne med at Tour de Ski i stor grad vil havne i Italia også i fortsettelsen?

– Nei til det første. Jeg frykter på ingen måte for framtiden til Tour de Ski. Det er stor enighet internt i langrennsverden om at Tour de Ski er ekstremt viktig for langrenn. Det er ingen som ønsker at vi skal slutte med det.

Aune sier at det i stor grad handler om å finne villige arrangører.

– Tyskland har et kjempeproblem på grunn av at hoppuken er større enn Tour de Ski, og i Sveits er det vanskelig å finne hotellrom. Vi nordmenn reiser hjem til jul, men i Mellom-Europa drar de til fjells, og i tillegg har de ferie helt fram til den første helgen etter nyttår. Dermed er det nesten ikke hotellrom å oppdrive.

Møter i Zürich

– Det betyr at det blir mye Italia for Tour de Ski?

– Det er veldig sannsynlig, ja, og vi håper alle at Tour de Ski skal leve videre. Det er godt etablert, og det vil være meningsløst å gi fra seg den oppmerksomheten den gir, sier Aune.

Neste sesongs verdenscupkalender blir endelig vedtatt på høstmøtet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) i Zürich senere denne uken.