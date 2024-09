Uenighet foran langrennsåpningen på Beitostølen – Ski-Norge møtes til uken

Sprinten på Beitostølen går av stabelen fredag 22. november. I disse dager debatteres det hvilken stilart som skal benyttes, selv om det for lengst er vedtatt at det er klassisk som gjelder.

Den individuelle sprinten i VM i Trondheim til vinteren går derimot i fri teknikk. Flere regionlag har ytret ønske om å bytte fra klassisk til skøyting slik at det blir flere nasjonale uttaksrenn å ta hensyn til i VM-uttaket.

En utfordring med en slik løsning er at det er klassisk sprint på programmet i verdenscupen i finske Ruka helgen etter, og Beitorennene har ofte vært brukt som direkte uttaksrenn til den første verdenscuphelgen.

– Vi jobber for å se på muligheten for en endring, og vi skal ha et møte med alle regionlag, privatlag og trenere i neste uke for å høre hva Ski-Norge vil. Forhåpentlig kan vi ta en beslutning i løpet av neste uke, sier Erik Husby til NTB.

Han er arrangementsansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund.

En kabal

Husby sier at det er mange hensyn å ta.

– Noen vil det ene, og andre vil det andre. Slik vil det alltid være. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal være fornøyd. Dette har med videre uttak å gjøre, og enkelte ønsker å ha skøytesprint for å ha flere uttaksrenn nasjonalt foran VM på hjemmebane. Det er fullt forståelig. Det er en kabal som skal gå opp, og det er ulike interesser fra flere, sier Husby.

I de to siste årene har det vært slik at det har vært samme stilart på Beito-sprinten som det har vært i verdenscupåpningen i Finland.

– Vi har et inntrykk av at landslaget vil ha det slik det er med tanke på at det er klassisk i Ruka. Det er mest regionallag som har ytret ønske om en endring, og det er en interesse vi må lytte til.

Nok snø

Erik Husby sier at arrangøren er positiv til et stilbytte.

– Vi har et snølager og nok snø til å legge om. Det er ikke noe stort problem. Det får vi til, men løypa vi har på Beitosprinten er best i klassisk sprint. Hvis vi må legge om, må vi se mot den gamle løypa som er litt lenger. Den vil gi lengre løpstid, og vi må også passe på at NRKs TV-sendinger ikke blir for lange. Det er slike ting vi må se på denne uken.

Holdningen til Norges Skiforbund er klar:

– Vår innstilling er at vi ønsker å være fleksible og lytte til det flest vil. Hvis det er skøytesprint som er ønsket, så skal vi få til det, sier Husby.

Den internasjonal terminlisten spikres fredag på FIS-møtet i Zürich.

– Nasjonal terminliste landes 16. oktober på høstmøtet til Norges Skiforbund. Vi skal ha dette klart til da. Det skal vi klare, sier Husby.





(©NTB)