Fifa utsetter Israel-avklaring – palestinske anklager skal etterforskes

I stedet skal anklager fremmet av Palestinas fotballforbund (PFA) om diskriminering undersøkes av Fifas disiplinærkomité.

Det settes også i gang en etterforskning av påståtte israelske konkurranser på palestinske områder. Når dette arbeidet er gjort, skal Fifa-styret få råd om veien videre.

– Den pågående volden i regionen bekrefter, over alle andre hensyn, at vi trenger fred. Vi er dypt sjokkerte over det som skjer, og våre tanker er med dem som lider. Vi oppfordrer alle parter til umiddelbart å gjenopprette fred i regionen, sier Fifa-president Gianni Infantino i en uttalelse.

Ba om utestengelse

Et forslag om å suspendere Israel ble først foreslått av PFA i april og ble så løftet opp på Fifa-kongressen måneden etter.

PFA siterte den gang brudd på det globale fotballstyringsorganets regler. Israel avviste påstandene i forslaget.

I en tale på kongressen i mai sa PFA-president Jibril Rajoub følgende:

– Hvor mye mer må den palestinske fotballfamilien lide for at Fifa skal handle med samme alvorlighet og hurtighet som det gjorde i andre saker? Vurderer Fifa noen kriger som viktigere enn andre og noen ofre som mer betydningsfulle?

Eskalerende konflikt

Det palestinske forbundets forslag kom mens bombingen av Gaza pågikk med full styrke, og torsdagens avgjørelse fra Fifa-styret kommer på et tidspunkt da situasjonen i Midtøsten har eskalert ytterligere. Nå er også Iran blitt trukket inn i konflikten.

Infantino sa på kongressen i mai at en uavhengig juridisk vurdering av PFAs forslag måtte på plass. Denne mottok forbundets ledelse i slutten av august.

– Fifa-styret har vær aktsomme i denne svært sensitive saken. Basert på en grundig vurdering har vi fulgt rådene fra de uavhengige ekspertene, sier Infantino torsdag.

