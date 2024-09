IBU endrer startrekkefølgen i verdenscupen – de beste skal gå sist

Hittil har de høyest rangerte løperne fått lov til å velge startgruppe i sprint og på normaldistanse, der det er enkeltstart. Ofte har de valgt å gå tidlig, og spenningen har vært utløst mens mange utøvere ennå ikke har startet sitt løp.

IBU ønsker å beholde spenningen så lenge som mulig og har besluttet at de 15 høyest rangerte løperne (ut fra sammenlagtlista i verdenscupen) skal ha startnummer mellom 46 og 74. For sesongåpningen brukes sluttstillingen fra forrige sesong.

De beste utøverne fra hver nasjon som er utenfor topp 30 skal gå først, slik at det blir kvalitet og spenning helt fra start.

– Dette vil gi TV-seere og publikum på arenaene en bedre opplevelse, skriver IBU i en pressemelding.

Det internasjonale skiskytterforbundet opplyser at man har diskutert regelendringen med utøverkommisjonen, IBUs tekniske komité, flere nasjonale forbund og landslag.

Prøveperiode

– Basert på deres innspill har vi besluttet å teste det nye startgruppesystemet i de fire første ukene av verdenscupen, i november og desember 2024, og deretter evaluere ordningen, står det.

Dessuten åpnes det for at man under ekstraordinære vær- og føreforhold kan gi juryen adgang til å fravike startgruppesystemet og la de høyest rangerte utøverne starte tidlig dersom de ellers kunne fått ugunstige forhold.

IBU-styret la også siste hånd på premiepengestrukturen for kommende sesong. Total premiesum er økt med 7 prosent fra forrige sesong.

Økte premiepenger

Det er også innført premiepenger for utøveren med best nettotid i jaktstarter og for løperen med best tid på hver stafettetappe.

Det kommer ti tillegg til sommerens avgjørelse om at prispengesummene skal være like i sesonger med og uten OL. Det skjer ved av prispengene økes i verdenscupen i sesonger uten VM.

IBU-styret vedtok også en menneskerettighetserklæring som skal innarbeides i forbundets regelverk.

