Baumann slutter som generalsekretær i skiforbundet – viser til totalvurdering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forbundet opplyser om skitoppens beslutning mandag ettermiddag.

– Jeg har hatt et veldig spennende og lærerikt år som generalsekretær i Norges Skiforbund. Jeg brenner for skiidretten i både bredde og topp, men har likevel konkludert med at jeg ønsker andre arbeidsoppgaver fremover, sier Baumann i en uttalelse.

Han legger videre til at det er viktig for han å understreke at avgjørelsen ikke er knyttet til noen konflikt

Skiforbundet skriver at det er en totalvurdering som gjør at Baumann har kommet til at han ikke ønsker å fortsette.

Ønsket med videre

– Vi ønsket at Arne skulle fortsette som generalsekretær, men samtidig respekterer vi hans avgjørelse. Arne har gjort en formidabel jobb, og på et drøyt år har han med sin kompetanse, brede erfaring og engasjement gjort mye bra for organisasjonen. Han vil få gode referanser med seg, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug mandag.

Skistyret opplyser at prosessen med å ansette ny generalsekretær er i gang.

Baumann gir seg dermed som generalsekretær akkurat samtidig med at vintersesongen starter i november.

I løpet av det året han har sittet som generalsekretær har 62-åringen håndtert mange vriene saker. Bråket i hoppleiren knyttet til tidligere landslagssjef Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen er én av dem.

Konflikten rundt landslagsavtalen, som de største alpinstjernene gikk i bresjen for, er en annen.

Krevende økonomi

I tillegg er det en kjent sak at skiforbundet står i en svært krevende situasjon økonomisk. Den siste tiden har det blant annet vært satt søkelys på av NTB at skilisensene for samtlige trener er satt kraftig opp foran den kommende sesongen.

Størst endring i kroner er det for alpinistene. Der løftes beløpet fra 1900 til 4200 kroner. Langrenn og telemark øker mest i prosent.

Samtlige utøvere som har fylt 13 år, må ha lisens. Den gir rett til forsikring ved idrettsskader både i trening og konkurranse.

– Hovedårsaken til hoppet er at behandlingskostnadene har steget betraktelig de siste årene sammen med en stor økning i antall skader som er dekket under ordningen, sa Baumann til NTB nylig.

Sønn av tidligere skitopp

Baumann ble ansatt som generalsekretær i april i fjor. Han kom da fra boliggiganten Obos, der han hadde sittet i konsernledelsen i over 20 år og hatt ansvaret for boligbyggingen.

62-åringen er sønn av tidligere skipresident Johan Baumann. Sistnevnte ledet skiforbundet fra 1987 til 1995.

Jobben som generalsekretær sto ledig etter at Ingvild Bretten Berg i slutten av august i 2022 ble enig med forbundet om en sluttavtale.

(©NTB)