Hauge-show da Bodø/Glimt slo Porto med ti mann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samu Omorodion sendte Porto i føringen etter åtte minutter, men Glimt vant til slutt etter mål av Kasper Høgh og Jens Petter Hauge. Sistnevnte noterte seg for to scoringer i seieren.

2. omgang startet på dramatisk vis for Glimt, som etter fem minutter ble redusert til ti mann da Isak Dybvik Määttä ble utvist etter to gule kort. Vingen forsøkte å filme seg til straffe, og dommer Orel Grinfeld bestemte seg raskt for å sende ham av banen.

– Oi, oi, oi. Den er brutal, men først og fremst klønete og dum, fastslo Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Etter utvisningen presset Porto på for scoring, men de måtte se Hauge legge på til 3-1 før de fikk trøstemålet helt på slutten.

Glimt bommet i den siste kvalifiseringsrunden til mesterligaen da Røde Stjerne ble for sterk i bortekampen. De gulkledde fikk imidlertid en god trøstepremie ved å få flere sterke lag i ligaspillet på nivå to. I tillegg til Porto skal Glimt opp mot blant andre Manchester United, Besiktas og Nice i løpet av de neste fire månedene.

– Kalaskontring

Etter en god Glimt-start var det bortelaget som skulle score først etter åtte minutter. Et fint angrep endte med at Samu Omorodion dukket opp foran mål og nikket ballen i nettet. I etterkant tok Porto mer styring på kampen, men igjen skulle målet komme mot spillets gang.

Glimt kom på en kontring og da Jens Petter Hauge fikk stokket beina, slo han en flott pasning fram til Høgh, som scoret alene med keeper Diogo Costa. Sistnevnte er en svært sterk burvokter og er førstevalg på Portugals landslag.

– Det er en kalaskontring fra hjemmelaget. Klasse, sa Skullerud.

Les også: Vålerenga klare for Champions League (+)

Spenning

Etter utligningen kom Glimt mer med i kampen og skapte flere sjanser. Det betalte seg da Hauge sendte de gulkledde i ledelsen fem minutter før pause. Ulrik Saltnes la ballen tilbake til Hauge, som banket den i hjørnet fra 16 meter.

Før det hadde Villads Nielsen sendt ballen opp i angrep med en flott langpasning som traff Høgh. Målet ble kvittert ut etter en langvarig VAR-sjekk for offside på sistnevnte.

Etter utvisningen ble Glimt satt under press, men kontringsrommene ble dermed større. Det utnyttet de da Høgh spilte fram Hauge, som driblet seg fri og skjøt sikkert i hjørnet etter en drøy times spill.

Etter mye press reduserte Deniz Gül for Porto inne i overtiden, men gjestene fikk aldri utligningen.

Den neste kampen i europaligaen spilles borte mot belgiske Union Saint-Gilloise torsdag 3. oktober.

Les også: Europa-oppsettet klart: Glimt møter Manchester United 28. november