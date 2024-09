Drømmetreffet sendte VIF dit de hører hjemme: Mesterligaen!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter å ha stanget og stanget i 70 minutter kom øyeblikket alle på arenaen hadde ventet på. Thea Bjelde siktet fra 20 meter og sendte ballen rett opp i bortre vinkel.

Det var den viktigste scoringen i hennes karriere. Hun fikk løsnet proppen, Anderlecht raknet og VIFs damelag skrev enda et kapittel i den fascinerende fortellingen om seg selv. Nå skal de debutere i mesterligaens gruppespill. Høsten blir enda mer intens.

Nå venter Barcelona, Lyon, Chelsea eller Bayern München i gruppespillet som begynner om bare to uker. Fredag er det trekning og Vålerenga er på plass med danseskoene.

Men det varte og rakk før VIF-jentene kunne være sikre på at avansementet var sikret.

Spill mot ett mål

Vålerenga kunne jo punktert denne kampen lenge før solnedgangen. Ylinn Tennebø sendte av sted et godt skudd etter bare fem minutter som strøk tverrliggeren.

Bare tre minutter senere burde Thea Bjelde satt kveldens første scoring etter en flott stikker fra Stine Brekken. Bjelde rykket seg fint fri og kom alene med keeper Aude Waldbillig, men satte ballen på feil side av stanga.

For en uinnvidd så dette kampbildet ut som VIF mot Arna-Bjørnar. Det var spill mot ett mål.

Janni Thomsen har økt ledelsen til 2-0 og kampen er avgjort. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Slurv ga Anderlecht håp

Men dette var Belgias mesterlag i fri dressur med upressede feilpasninger over sidelinja og tafatte involveringer. Det var Vålerengas sviktende avslutninger som holdt dem inne i kampen.

Og da VIF-jentene begynte å slurve med pasningene på egen halvdel, fikk Anderlecht følelsen av at de var med. VIF-keeper Tove Enblom fikk kjenne på ballen etter 20 minutter da hun måtte ta imot en poleball. Den ble vel registrert som belgiernes første skudd på mål.

Men dette så ut som en slik fotballkamp vi har sett noen ganger, at en sjelden kontring kunne være nok.

Hvor var Tvedten?

Her gjaldt det for VIF å få denne scoringen som ville gitt dem en tomålsledelse sammenlagt. Men så passerte vi også en halvtime uten at det hadde skjedd.

Dagen før så vi midtstopper Sara Hørte trene på avslutninger med hodet og etter drøye halvtimen var hun der, men headingen strøk over.

VIF prøvde og prøvde, men vanligvis sterke Olaug Tvedten hadde vi knapt lagt merke til. Var det henne vi ventet på?

Ketsjupeffekten

Jada, få minutter etter pause var hun der. Headingen hennes smalt i tverrliggeren og gikk nesten i ryggen på keeper og inn. Thea Bjelde serverte det harde innlegget fra høyre.

Der burde i hvert fall dette blitt avgjort. Men Vålerenga la altså opp til seigpining. Det var jo nok å holde nullen for å vinne dette …

Så headet Saras Hørte i stolpen etter Janni Thomsens corner, Elise Thorsnes skulle sette returen, men ble blokkert.

Hvor vanskelig er det å avgjøre fotballkamper man dominerer totalt?

Effektiviteten må betydelig opp i mesterligaen!

Men den kom altså 20 minutter før slutt. Først ved Thea Bjeldes drømmetreff, så ved Janni Thomsens gode venstrebeinsskudd før selvsagt landslagsspiss Karina Sævik også måtte på denne scoringslista da hun utnyttet svikten i Belgias midtforsvar og satte ballen i åpent mål.

Olaug Tvedten og Anderlechts Nikki Ljzerman i en svevende duell. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Trekning fredag

Trekningen av mesterligaen skjer fredag. Der er sportssjef Steinar Pedersen på plass for Vålerenga.

De 16 lagene skal deles inn i fire grupper a fire lag og seriespillet begynner 6. oktober og går fram til jul. De to beste lagene i hver pulje går videre. Kvartfinalene spilles i februar neste år.

Tittelforsvarer Barcelona er sammen med Lyon, Bayern München og Chelsea automatisk kvalifisert for gruppespillet. Hvilket av disse skal til Oslo?

PS. Før alt dette skal VIF spille semifinale i cupen mot Brann, også det på Intility Arena kommende søndag.

---

FAKTA

Kvalifisering til mesterligaen for kvinner, andre kamp onsdag:

Vålerenga – Anderlecht 3–0 (0-0), sammenlagt 5–1.

Intility Arena: Ca. 1500 tilskuere.

Mål: 1–0 Thea Bjelde (70), 2–0 Janni Thomsen (75), 3–0 Karina Sævik (81).

Dommer: Alina Pesu, Romania.

Gule kort: Janni Thomsen, Vålerenga.

Vålerenga: Tove Enblom – Sara Hørte, Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen, Stine Brekken, Thea Bjelde, Ylinn Tennebø – Emma Stølen Godø, Karina Sævik, Olaug Tvedten.

---