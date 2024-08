Europa-oppsettet klart: Glimt møter Manchester United 28. november

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I midtuken tapte Bodø/Glimt 0-2 i den avgjørende returkampen borte mot Røde Stjerne i Champions League-jakten. Det ga serbisk 3-2-seier sammenlagt og sendte Glimt til europaligaen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) slapp lørdag oppsettet for alle sine tre klubbturneringer.

---

Slik blir Europa-kalenderen for Glimt:

* 25/9 (hjemme): Porto (Portugal)

* 4/10 (borte): Union Saint-Gilloise (Belgia)

* 23/10 (borte): Braga (Portugal)

* 7/11 (hjemme): Qarabag (Aserbajdsjan)

* 28/11 (borte): Manchester United (England)

* 12/12 (hjemme): Besiktas (Tyrkia)

* 23/1 (hjemme): Maccabi Tel Aviv (Israel)

* 30/1 (borte): Nice (Frankrike)

---

Molde starter hjemme

Molde blir å se i conferenceligaen utover høsten. Det er den lavest rangerte av Uefas europacuper.

---

Romsdalingenes program er satt opp slik

* 3/10 (hjemme): Larne (Nord-Irland)

* 24/10 (borte): Gent (Belgia)

* 7/11 (borte): Jagiellonia Bialystok (Polen)

* 28/11 (hjemme): Apoel (Kypros)

* 12/12 (borte): HJK (Finland)

* 19/12 (hjemme): Mlada Boleslav (Tsjekkia)

---

Nytt format

Nytt for sesongen er at det tradisjonelle gruppespillet erstattes av en ligafase. Det betyr at alle 36 kvalifiserte lag spiller om å komme høyest mulig på en og samme tabell.

I Champions League og europaligaen spilles det åtte seriekamper, mens det kun er seks av dem i conferenceligaen.

De åtte beste går rett til åttedelsfinaler, mens 9.-til 24.-plass får muligheten til å ta seg dit gjennom et omspill. Resterende lag ryker ut.

---

Slik spilles første runde i Champions League:

* 17/9: Young Boys (Sveits) – Aston Villa (England), Juventus (Italia) – PSV Eindhoven (Nederland), Milan (Italia) – Liverpool (England), Bayern München – Dinamo Zagreb (Kroatia), Real Madrid (Spania) – Stuttgart (Tyskland), Sporting Lisboa (Portugal) – Lille (Frankrike).

* 18/9: Sparta Praha (Tsjekkia) – Salzburg (Østerrike), Bologna (Italia) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina), Celtic (Skottland) – Slovan Bratislava (Slovakia), Brugge (Belgia) – Borussia Dortmund (Tyskland), Manchester City (England) – Inter (Italia), Paris Saint-Germain (Frankrike) – Girona (Spania).

* 19/9: Feyenoord (Nederland) – Leverkusen (Tyskland), Røde Stjerne (Serbia) – Benfica (Portugal), Monaco (Frankrike) – Barcelona (Spania), Atalanta (Italia) – Arsenal (England), Atlético Madrid (Spania) – RB Leipzig (Tyskland), Brest (Frankrike) – Sturm Graz (Østerrike).

Liverpool – Real Madrid er en kamp mange ser fram til. Den spilles på Anfield 27. november.

---