Drømmekveld for Kjetil Rekdal – Aalesund vant viktig bunnkamp og fikk hjelp

AaFK kjemper for å unngå nedrykk til 2. divisjon, og tre poeng i hjemmemøtet med Sandnes Ulf var i så måte en nøkkelkamp. Den kom Rekdal langt bedre ut av enn en annen trenerprofil.

Steinar Nilsen har ledet tabelljumbo Ulf i fem kamper, foreløpig uten å ta poeng. Nå er det åtte poeng opp til Start på plassen foran og ytterligere ett til Mjøndalen på trygg grunn.

For Aalesund ser situasjonen langt lysere ut. Sunnmørsklubben har nå klatret til kvalifiseringsplassen. Kun målforskjellen skiller i tillegg opp til nevnte Mjøndalen på plassen foran.

Åsane har i tillegg 24 poeng, kun to flere enn Rekdals menn, så mulighetene for ytterligere avansement er også svært god.

Fikk hjelp

AaFK-fansen måtte vente en drøy omgang på ledermålet mandag. Det kom på straffespark, men Sander Kilen måtte ha to forsøk på å sende vertene i føringen. Ulf-keeper Serigne Mor Mbaye reddet først, men returen gikk i mål.

Kilen kom for øvrig inn ved pause og brukte ikke lang tid på å sette sitt preg på kampen.

Ikke lenge etter fikk Rekdal valuta for et annet bytte som riktignok hadde tvunget seg fram selv. Vinko Medjimorec kom inn for en skadd Stian Holte og sendte AaFK opp i 2-0 etter 56 minutters spill.

Da kunne Rekdal puste lettere, og seieren var aldri nær å ryke i avslutningen av kampen.

God hjelp skulle AaFK også få. Bunnkollega Start ga bort en 1-0-ledelse og måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Levanger. Det sendte kristiansandsklubben ned under streken.

Mjøndalen måtte riktignok nøye seg med 1-1 hjemme mot opprykksjagende Bryne.

Bryne jager opprykk

Bryne har fått kjempefart på poengsankingen den siste tiden og er tross mandagens uavgjortresultat fortsatt nummer to på tabellen. Håpet om eliteseriespill i 2025 lever dermed så til de grader.

Moss, som er tre poeng bak jærbuene, fikk kun ett poeng i 0-0-kampen mot Kongsvinger mandag.

Vålerenga i toppen av tabellen er det lite å gjøre noe med. Oslo-klubben kjørte over Åsane med 5-0 mandag og har stø kurs for comeback i Eliteserien neste vår. Seieren var den niende strake for mannskapet til Geir Bakke.

Åsane-tapet var samtidig også til fordel for de øvrige lagene i bunnen av tabellen. Bergensklubbens trener Eirik Bakke har fortsatt en jobb foran seg dersom kontrakten skal fornyes på nest øverste nivå.

Mandagens kamp mellom Stabæk og Raufoss endte 1-2. Det var et slag for førstnevntes ambisjoner om å være med i toppen av tabellen.

