Ny Brajanac-dobbel da Vålerenga feiret nok en festaften på Intility

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Om spillerne satt med samme følelse skal jeg ikke si, men da vi kom inn på Intility foran en VIF-kamp på høsten i fjor var det ikke med de lave skuldrene som omgir laget som du formelig kunne føle på kroppen før oppgjøret mot Åsane mandag.

Vålerenga-spillerne har ikke tapt siden 16. mai-kampen hjemme mot Kongsvinger, og kom inn i kampen mot Eirik Bakkes mannskap med åtte strake seiere og 13 kamper ubeseiret. Mot Åsane tok vertene umiddelbart kommandoen, og allerede etter ni minutters spill roet Muamer Brajanac det som eventuelt måtte være av hjemmenerver da han sendte Vålerenga i ledelsen.

Målet kom vel etter det vi kan karakterisere som typisk klabb og babb, der flere Vålerenga-spillere prøvde å krangle ballen i mål før ballen til slutt falt til Brajanac som fikk æren av å sette ballen i mål. Petter Strand ble notert med en målgivende pasning, skjønt det vel var av det mer heldige slaget etter hans skuddforsøk.

Brajanac frempå igjen

Etter den tidlige ledelsen satt du hele tiden med følelse av at Vålerenga hadde kontroll, uten at laget kjørte over Åsane på noe som helst vis den første halvtimen. Muamer Brajanac fikk en mulighet rundt halvspilt omgang, som ble reddet av Åsane-keeper Johan Selin med en god beinparade.

Åsane hadde svært lite å komme med, og det ene tilløpet var da Aaron Kiil Olsen ble litt for eplekjekk og prøvde å gå selv fra egne rekker. Da gikk han seg bort, men i motsetning til i Eliteserien klarte ikke Åsane å straffe Vålerenga-stopperen. I stedet var det Vålerenga som skulle doble ledelsen like over halvtimen.

Magnus Bech Riisnæs ble nydelig spilt fri på kanten, før han chippet den inn mot Jones El-Abdellaoui på bakerste stolpe. VIF-juvelen headet ballen mot mål, og i mylderet av spillere inne i Åsanes fem-meter var det igjen Muamer Brajanac som kom på ballen og fikk styrt den inn mål til 2-0 og sitt andre for dagen.

Etter en blytung høst i fjor, svinger det ordentlig av både Vålerenga og Klanen høsten 2024. (Oskar Wikestad)

VIF drepte kampen før pause

Carl Lange prøvde å spille Magnus Sjøeng opp i trøbbel noen minutter senere, men VIF-keeperen kom raskt ut og fikk avverget det som nesten helt garantert hadde blitt baklengsmål høsten 2023. Sjøeng fikk seg en trøkk og ble liggende i et minutt eller to før han kom seg på beina igjen til stor applaus.

Fem minutter før pause ble det nok en gang applaus på Intility, og denne gang for VIFs tredje mål for kvelden. Denne gang kom målet etter en corner, der Aaron Kiil Olsen får lagt ballen ut på 18-19 meter. Der kom Jonas El-Abdellaoui løpende og skjøt ballen via en Åsane-spiller og i mål. Det spørs vel om kantspilleren får det på den offisielle statistikken, men mål ble det åkke som.

Vålerenga gikk dermed i garderoben med en overlegen ledelse, og kampen var så godt som over. Det gjorde at VIF-trenerne Petter Myhre og Geir Bakke så sitt snitt til å rullere litt på laget, og inn til pause kom derfor både Mees Rijks og Christian Borchgrevink for Muamer Brajanac og Vegar Eggen Hedenstad.

Modric-kunst av Strand

Vålerenga gjorde stort sett som de ønsket også etter pause, men kontrollerte kanskje litt mer med håndbrekket på. De gangene de ønsket kjørte de kontringer og kom til sjanser, som da Magnus Bech Riisnæs fikk seg et skuddforsøk som gikk over drøye ti minutter etter hvilen.

Like etter timen ønsket de å kjøre på, og radet opp med et strålende angrep. Juklerød ble tredd opp på kanten av en fantastisk utsidepasning fra Petter Strand, før Juklerød slo ballen 45 grader ut igjen til Petter Strand som bredsidet inn 4-0 etter et glimrende veggspill som selv Luka Modric hadde blitt stolt over.

Juklerød er med det oppe i ni målgivende pasninger, og deler topplasseringen der med Henrik Bjørdal, som kom inn like etter VIF gikk opp i 4-0. Etter halvspilt omgang ville Magnus Sjøeng også være med på moroa, og vartet opp med en strålende redning da han slang seg så lang han var for å stoppe et volleyforsøk fra Emil Sildnes fra rundt 16 meter.

Petter Strand jubler for scoring med Simen Juklerød etter et veggspill hentet fra øverste hylle. (Oskar Wikestad)

Vålerengas perfekte kveld

Ti minutter før slutt var det nesten et under at Åsane ikke reduserte, da gjestene rullet opp Vålerenga på ekte håndball-vis. Ballen gikk til slutt til Einar Iversen som skjøt fra like utenfor 16-meteren. Sjøeng var fullstendig satt ut av spill, og kunne bare se på at ballen touchet tverrliggeren og gikk over.

Åsane presset på mot slutten for å få med seg et trøstemål, som de nok kanskje hadde fortjent med de sjansene de skapte mot slutten, men Vålerenga hadde full kontroll og på overtid fikk Elias Hagen satt æren av å fastsette sluttresultatet til 5-0. I løpet av de tre neste ukene skal VIF spille seks kamper, og en bedre start på den tøffe rekka er det ikke mulig å få.

Fem strålende mål, mange gode opplevelser, rullering på laget og i det hele tatt gikk VIF-laget av banen med mer energi enn før kampstart etter det som var en perfekt kveld på Intility. Den første av de kampene er «seriefinalen» borte mot Bryne, kommende lørdag klokka 19.00.

Kampfakta

Obosligaen, runde 21

Vålerenga – Åsane 5-0 (3-0)

Intility Arena, 7114 tilskuere

Mål: 1-0 Muamer Brajanac (10.), 2-0 Muamer Brajanac (31.), 3-0 Jones El-Abdellaoui (41.), 4-0 Petter Strand (62.)., 5-0 Elias Hagen (90.)

Dommer: Eivind Bodding (Haga Idrettsforening )

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad (Christian Borchgrevink fra 46.), Aaron Kiil Olsen (Aleksander Hammer Kjelsen fra 64.), Sebastian Jarl, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs, Brice Ambina, Carl Lange (Elias Hagen fra 76.) – Petter Strand, Muamer Brajanac (Mees Rijks fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Henrik Bjørdal fra 64.).

