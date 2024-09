Vålerenga-børsen: Måltyven

MAGNUS SJØENG – 6: Reagerer raskt når Lange slår en altfor løs pasning inn i egen 16-meter og kommer først på ballen. Ellers lite å gjøre før pause, og det samme gjelder i andre omgang. Gjør én god redning når Åsane får skutt på mål, og da er VIF-keeperen våken og redder. Har også en litt merkelig involvering i feltet, men slipper unna og holder nullen.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: Solid og feilfri omgang før han tas av i pausen. Ut etter 45 minutter.

AARON KIIL OLSEN – 6: Legger perfekt til rette for El-Abdellaoui etter en corner og får assist. Har ellers god kontroll bakover, med unntak av én farlig feilpasning som raskt ble rettet opp av en forsvarsmakker. Ut etter 64 minutter.

SEBASTIAN JARL – 6: Sliter litt med å få tak på Åsanes Efe Lucky, men vinner etter hvert flere dueller mot gjestenes angrepsspiller. Gjør en god andreomgang – også med ny stoppermakker etter 20 minutter.

SIMEN JUKLERØD – 6: Har et par balltap før pause, men det betyr lite da VIF vinner igjen kula så å si hver gang. Strålende assist på Strands scoring, og kombinerer ellers fint med Riisnæs på venstresiden.

CARL LANGE – 5: Slår en fryktelig støttepasning til Sjøeng i første omgang som holder på å slippe Åsane inn i matchen igjen. Slipper med skrekken der, og spiller ellers godkjent offensivt. Ut etter 76 minutter.

FIDEL BRICE AMBINA – 6: Får mer eller mindre gjøre som han vil. Dikterer og regisserer VIF-angrepene, og har stålkontroll defensivt. Ny god kamp av Vålerenga-ankeret.

PETTER STRAND – 7: Er nest siste VIF-spiller på 1-0-målet. I andre omgang varter opp med en strøken pasning med utsiden av foten før han får ballen tilbake igjen og bredsider inn 4–0 for VIF. Vakkert! Skaper også mye utover i andreomgangen.

JONES EL-ABDELLAOUI – 7: Viser fram rykket sitt ved flere anledninger i første omgang. Får assist på Brajanac’ andre scoring, og banker inn 3–0 selv via Kristoffer Barmen. Ut etter 64 minutter.

MUAMER BRAJANAC – 7: Målløs mot Sandnes Ulf, men bruker kun ni og et halvt minutt på å score sitt første i kveld. Ligger og lurer i boksen slik en målsnik skal, og krangler inn ledermålet fra kort hold. God avslutning! Når også fram på El-Abdellaouis heading og pirker inn sitt andre for kvelden. To klassiske goalgetter-mål, hvor han “stjeler” den siste. Får ikke muligheten til å score hattrick i andre omgang da han byttes ut i pausen. Står med sju mål på åtte kamper for VIF. Ut etter 45 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Involvert før både 1-0- og 2-0-målet til Brajanac. Skaper mye, slår strålende innlegg og ser ut til å kose seg på kantene.

MEES RIJKS – 4: Får en hel omgang når han kommer inn rett etter pause. Jobber hardt og kommer seg til noen brukbare halvsjanser, men kommer seg ikke på scoringslista.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6: Kommer inn sammen med Rijks og spiller hele andre omgang. Slår en del gode innlegg fra høyrekanten og er mye med fremover. God kontroll bakover, og får assist på Elias Hagens scoring.

Aleksander Hammer Kjelsen, Henrik Bjørdal og Elias Hagen spilte for lite til å bli vurdert.

