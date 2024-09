Graham Hansen åpnet målkontoen med to scoringer i Barcelona-seier

Graham Hansen scoret etter 27 og 31 minutter og satte tonen for en ny seier for det katalanske laget. Alexia Putellas la på til 3-0 etter en drøy time før Lucia Pardo scoret et trøstemål for Sociedad.

Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen startet begge for hjemmelaget, som med seieren står med to triumfer og 6-1 i målforskjell etter de to første kampene. Graham Hansen scoret sine to første mål i den nye sesongen fredag.

Barcelona har vunnet ligaen de fem siste årene og har vært Spanias klart beste lag.

Neste runde venter Sevilla på bortebane.

Les også: Graham Hansen involvert i to mål da Barcelona sesongåpnet med seier