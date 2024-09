Storhamar-kollaps i sluttminuttene mot Metz – spilte uavgjort i Champions League-åpningen

De to lagene fulgte hverandre tett gjennom store deler av den første omgangen, men med rett i underkant av ti minutter til pause sørget tre franske scoringer for 13-10-ledelse til gjestene. Storhamar reduserte deretter to ganger til 12-13, før Emma Jacques scoret omgangens siste. Dermed var Metz foran med to mål ved sidebyttet.

Kort tid etter pause økte gjestene ledelsen med ytterligere to mål, men Storhamar fikk etter hvert ordentlig sving på eget spill. Scoringer fra Kjersti Boge Solaas (2), Kristin Venn (2) og Anniken Obaidli sørget for at vertene plutselig var foran med 20-18.

Med elleve minutter igjen å spille sto det 23-23 på resultattavla. Så satte Storhamar inn et voldsomt støt, og da drøye åtte minutter gjensto ledet vertene 26-23. Metz reduserte to ganger til 26-25, og til tross for å ha ledet 29-26 med to og et halvt minutt igjen måtte Storhamar nøye seg med ett poeng.

Metz ble nummer tre i Champions League i 2022. I fjor tapte de bronsekampen mot Nora Mørk, Henny Reistad og resten av Esbjerg-stjernene. I gruppespillet vant de begge kampene mot Vipers.

Storhamar har innledet 2024/2025-sesongen feilfritt. Sist helg sørget gultrøyene for at stjernegalleriet til Vipers røk på sitt første tap mot en norsk motstander på over fire år.

– Dette betyr alt. Vi har jobbet så hardt, forberedt oss godt og gjort alt riktig. Endelig ga det resultat, sa Anniken Obaidli til TV 2 etter den overraskende triumfen.

Tidligere denne uken fortsatte Storhamar den gode sesongstarten med en overlegen 34-11-seier mot Romerike Ravens. I 1. runde i NM ble Rygge feid av banen med 34-19.

