Sinner fra dopingkontrovers til US Open-tittel – knuste Fritz i finalen

Sifrene ble 6-3, 6-4, 7-5.

Den italienske 23-åringen vant Australian Open i januar med overbevisende seier over Novak Djokovic i finalen. I juni inntok han førsteplassen på ATP-rankingen for første gang, og søndag vant han også US Open, hans sjette tittel for året.

Rett før US Open ble det kjent at Sinner i mars ble fradømt resultat og prispenger i Indian Wells etter å ha testet positivt på steroiden clostebol, samme stoff som i sin tid felte Therese Johaug.

Han ble av Tennisens integritetsbyrå trodd på at han uforvarende hadde fått i seg små mengder av stoffet via et medlem i støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray, og det ble ikke flere sanksjoner. Sinner håndterte støyen og feide gjennom turneringen.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Heiet på Taylor

Det var kjendistungt på tribunene i Flushing da Fritz var første amerikanske mann i en Grand Slam-finale i single på 15 år.

Sangstjernen Taylor Swift og NFL-kjæresten Travis Kelce, sistnevntes quarterback Patrick Mahomes, skuespillerne Matthew McConaughey og Eddie Redmayne, sprinteren Noah Lyles og TV-verten Stephen Colbert var blant de mange kjendisene som ble plukket opp av kameraene mellom ballvekslingene.

Swift måtte for en gangs skyld finne seg i at rop på «Taylor» ikke var rettet mot henne, for det var stilt store forhåpninger til hjemmefavoritten.

Fritz, som slo Casper Ruud i 4. runde, håpet å bryte en langvarig amerikansk seierstørke i Grand Slam-turneringer for menn. Forrige amerikanske triumf kom ved Andy Roddick i 2003.

Overlegen

Sinner brøt motstanderens serve allerede i kampens første game og ledet 2-0, men Fritz brøt tilbake og vendte til 3-2. Fra 3-3 brøt Sinner to ganger på rad og tok hjem settet etter 41 minutter.

I 2. sett hadde Fritz full kontroll i egen serve fram til 4-5, men så kom han under 0-30 og fikk føle presset. Han gjorde noen svake slag, og Sinner brøt til settseier 6-4.

Fritz trengte et lite mirakel og så iallfall et glimt av lys da han fikk tre bruddballer i første game i tredje sett. Fra 0-40 vant imidlertid Sinner fem poeng på rad og holdt serven.

Fritz skulle få sitt brudd til 4-3, men Sinner brøt tilbake og avgjorde kampen med nok et brudd. Etter to timer og 16 minutter kunne han juble.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)