Ruud-rival ut mot frikjennelsen av Sinner etter positive dopingtester: – Latterlig

Tirsdag ble det kjent at Sinner unngår utestengelse, etter å ha testet positivt for lave nivåer av det anabole middelet clostebol ved to anledninger i mars i år.

– Latterlig – uavhengig om det var utilsiktet eller planlagt. Du blir testet to ganger med et ulovlig dopingmiddel, da burde du vært utestengt i to år. Prestasjonen din ble forbedret. Massasjekrem … Ja, fint, skriver Kyrgios på X, etterfulgt av en emoji med himlende øyne.

Clostebol er det samme stoffet Therese Johaug ble utestengt for fra 2016 til 2018.

Sinner hevder han har fått stoffet inn i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet, som hadde brukt en reseptfri spray som inneholder clostebol, mot et lite sår.

Dette medlemmet av Sinners støtteapparat brukte sprayen fra 5. til 13. mars, og i denne perioden ga hen daglig massasje og behandling til Sinner.

Tennisens integritetsbyrå (Itia), som opplyste om frikjennelsen, skriver at vitenskapelige eksperter har konkludert med at Sinners forklaring er troverdig.