Noen ganger går det veien

Søndag vant EU-vennlige Nicusor Dan over høyrenasjonalisten George Simion i andre omgang av presidentvalget i Romania. Dan fikk 53,6 prosent av stemmene mot Simions 46,4 prosent.

Søndag var det også første runde av presidentvalget i Polen, der Rafal Trzaskowski fra regjeringspartiet vant knepent over Karol Nawrocki fra det nasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS). Det er bekymringsfullt at ytre høyres to kandidater Slawomir Mentzen og Grzegorz Braun til sammen fikk 21 prosent. Meningsmålingene før siste runde som skjer 2. juni, gir liberale Trzaskowski et lite forsprang.

Det gikk bra i Romania, og vi får håpe polakkene også velger den liberale kandidaten når det blir tydeligere hva som står på spill i siste runde. Som vi har sett i Frankrike tidligere, kan ytre høyre gjøre det godt i første valgrunde. Men når demokratiske krefter mobiliserer, har det hittil gått bedre i andre runde.

Mens det liberale demokratiet må kjempe ballen i mål gang etter gang, trenger ytre høyre strengt tatt bare å vinne én gang.

Det er likevel ikke grunn til å senke skuldrene. Ytre høyre gjør det sterkt i mange deler av Europa. Mens det liberale demokratiet må kjempe ballen i mål gang etter gang, trenger ytre høyre strengt tatt bare å vinne én gang. En seier kan bety starten på slutten på demokratiske valg.

Det er dessuten krefter i sving for å påvirke europeiske demokratier og splitte befolkningen. I november ble første runde av det rumenske presidentvalget annullert på grunn av sterke mistanker om russisk påvirkning, da den prorussiske relativt ukjente ytre høyre-kandidaten Calin Georgescu vant.

Men vi tar med oss seirene underveis. Til og med at sentrum-høyre-alliansen i Portugal beholdt makta i søndagens tredje valg.

Vi må ha en idé av om hvordan en framtid etter Putin og Trump kan bli.

De neste årene vil det komme stadig nye angrep mot demokratiet i ulike europeiske land. Den beste måten å bekjempe dem på, er å bygge brede allianser både på venstresiden og mellom demokratisk innstilte partier generelt, både i Norge og i Europa. Det er ekstremt viktig at politikere forvalter tilliten fra velgerne godt. I disse tider bør de gå en ekstra runde for å holde sin sti ren og heller være mer katolsk enn paven enn å risikere skandaler som kan undergrave demokratiet.

Vi andre må løfte blikket og ha en idé av om hvordan en framtid etter Putin og Trump kan bIi. Både hvordan det vil se ut etter ytre høyres framvekst og fall, og hvordan vi kommer oss dit. Så må vi holde hjertet varmt og hodet kaldt og ta skritt for skritt, sammen i den retningen. Mens vi feirer seirene.

