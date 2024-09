Konflikt mellom Chelsea-eierne: – En borgerkrig kan bryte ut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

BBC er blant mediene som har omtalt intrigene mellom Chelsea-eierne, og den pålitelige journalisten i The Telegraph, Matt Law, melder at eierstriden kan skape problemer for Chelsea.

Ifølge Law har partene nå helt mistet tilliten til hverandre og forholdet er på et bristepunkt.

«Om ting ikke forandrer seg, er det en økende følelse av at en borgerkrig kan bryte ut, som kan være utrolig skadelig for Chelsea, både på og utenfor banen», skriver den velrenommerte journalisten.

Saken har også blitt omtalt av Nettavisen.

Boehly og konsortiet Clearlake Capital kjøpte Chelsea fra Roman Abramovich i mai 2022 for en kjøpssum som angivelig lå på 4 milliarder pund, tilsvarende nærmere 50 milliarder kroner.

Les også: Chelsea-sjefen bombardert med kritiske spørsmål: – Ikke det rotet det ser ut som

Les også: Kjøpefesten i Chelsea fortsetter: – Vanskelig å skjønne helt hvor de vil