Chelsea-sjefen bombardert med kritiske spørsmål: – Ikke det rotet det ser ut som

Chelsea har fått enorm oppmerksomhet den siste tiden for å kjøpe et uvanlig stort antall spillere. London-klubbens spillerstall består i øyeblikket av over 40 navn.

Det ble naturlig nok tema da manager Maresca onsdag møtte pressen foran torsdagens møte med Servette i conferenceligakvalifiseringen. Der ble den tidligere Guardiola-assistenten bombardert med spørsmål om kjøpefesten.

Italieneren fikk blant annet spørsmål om situasjonen til Raheem Sterling og Ben Chilwell. Maresca var tydelig på at de to ikke er med i hans planer.

– I øyeblikket trener de på egen hånd. Som jeg har sagt er sitasuonenen deres helt klar. Det er ikke noen oppdatering rundt den, sa Chelsea-sjefen.

Avviser brutalitet

Han ville imidlertid ikke være med på at duoens Chelsea-dager er hundre prosent talte.

– De er Chelsea-spillere, og så lenge de er det, er de Chelsea-spillere. Men vi har en stor tropp, og jeg klarer ikke gi alle spilletid. Da kan det kanskje være bra for dem å gå videre, sa Maresca.

Italieneren fikk også spørsmål om han hadde vært brutal i tilbakemeldingen til spillerne som ikke er med i hans planer.

– Brutal? Jeg synes ikke det. Jeg føler bare jeg er ærlig, sa Maresca.

Han tok deretter kraftig til motmæle mot bildet som er tegnet av en klubb der kaoset råder. Maresca sier han jobber med en spillergruppe på 21 spillere, og at et stort antall har fått beskjed om at de ikke kan regne med spilletid under hans ledelse.

– Jeg gjentar. Jeg jobber ikke med 42 spillere. Det er noe det snakkes om fra utsiden. De andre trener på egen hånd. Chelsea har kanskje 42-43 spillere, men de jobber ikke med meg hver dag. Det er ikke det rotet det ser ut som fra utsiden, sa manageren.

Tror på salg

Han ber folk smøre seg med tålmodighet og mer enn antyder at flere spillere vil forlate klubben i dagene som kommer.

– Når overgangsvinduet stenger om ti dager, vil situasjonen være bedre for mange klubber, ikke bare Chelsea, sa Maresca.

Chelsea innledet søndag Premier League-sesongen med 0-2-tap for Erling Braut Haaland og Manchester City.

Neste oppgave er torsdagens kamp mot Servette, før en vrien bortekamp mot Wolverhampton venter i Premier League kommende helg.

