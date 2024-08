Kjøpefesten i Chelsea fortsetter: – Vanskelig å skjønne helt hvor de vil

Sommer etter sommer har blåtrøyene fra Vest-London fullstendig overgått sine konkurrenter på overgangsmarkedet siden amerikanske Todd Boehly og Clearlake Capital kjøpte klubben i 2022.

Chelsea har brukt svimlende 15,7 milliarder kroner på spillerkjøp de siste tre årene, mens det er solgt for 5,3 milliarder, ifølge Transfermarkt. Det gir et underskudd på vel ti milliarder kroner på overgangsmarkedet.

En rekke av spillerne har ikke slått til sportslig, og klubben har en svært bred stall. Samtidig har Chelsea vært god til å utvikle spillere for videresalg, og en fellesnevner for investeringene har vært unge spillere på lange kontrakter.

I vår endte laget på 6.-plass i Premier League etter en sterk avslutning på sesongen. Men manager Mauricio Pochettino forsvant, og nå ser utskiftningene på spillersiden også ut til å fortsette for fullt.

Spørsmålstegn

Mats Årthun, leder i Chelsea Supporters Norway, synes det er mange usikkerhetsmomenter rundt laget og klubben inn mot den kommende sesongen.

– Vi (supporterne) er vel litt spørsmålstegn, for å si det sånn. Det er vanskelig å skjønne helt hvor de vil. Nå er vel det meste byttet ut siden Boehly og gjengen kom inn. Da tenker jeg på styre og stell, sentrale folk i akademiet og slikt, sier Årthun til NTB og fortsetter:

– I tillegg kjøper vi ikke akkurat spillere på øverste nivå. Det er mellomsjikt-spillere. Bortsett fra Pedro Neto, som kom inn nå. Han kan blomstre, og jeg tror han kan bli bra hvis han får tid og ressurser rundt seg. Men generelt synes jeg vi kjøper litt for mye ukjent. Jeg tror tanken er at de skal blomstre og selges videre med fortjeneste. Men du vet jo ikke hvilke elleve som starter.

Uvanlig politikk

Mange spør seg også hvordan Chelsea med sin overgangspolitikk kan holde seg innenfor Uefas økonomiske fair play-regelverk (FFP) og Premier Leagues regelverk for lønnsomhet og bærekraft (PSR).

Nylig ble det kjent at klubben har solgt to hoteller til sitt eget søsterselskap for å holde seg innenfor PSR-rammene. En annen konsekvens for Chelsea er at de ser seg nødt til å selge egenproduserte spillere, som Atlético Madrid-aktuelle Conor Gallagher, fordi det representerer ren profitt i klubbkassa.

– Chelsea har jo alltid hatt en viss kontroll på dette gjennom å produsere så mange spillere for salg. Det er én av måtene de har kunnet handle spillere på. En annen er salg av eiendom til seg selv. Regnskapsmessig får du bedre uttelling for salg av egne akademiprodukter, og motsatt vei får du bedre uttelling for spillere på lange kontrakter. Så det er jo ganske åpenbart at det er politikken deres, sier fotballekspert og Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til NTB.

Han påpeker:

– Og da er litt rart når du hører Maresca (Enzo, ny manager) klage på at de må selge egenproduserte spillere som Gallagher. Da kan man spørre seg om man trenger å kjøpe så mange spillere i så mange posisjoner.

Hyppige utskiftninger

Wikestad tror de hyppige kjøpene og salgene bidro til at det ble vrient for Pochettino – lagets femte hovedtrener på to år – å fortsette i Chelsea.

– Det så ut som man endelig skulle få til noe i siste tredel av sesongen, og så kaster man en del av det og begynner på nytt igjen. Det blir spennende å se hvordan de skal løse dette i den nye sesongen.

Også Årthun er spent, og en smule optimistisk, foran sesongen som starter med hjemmekamp mot tittelholder Manchester City søndag. Men han skulle gjerne sett mer kontinuitet og klare ledestjerner i hver lagdel.

– Jeg skulle bare ønske at det var en god sentrallinje der. At vi har en tydelig keeper, en tydelig leder i forsvaret og på midtbanen og en spiss som scorer mål, sier han og ramser opp tre nøkkelting som må på plass for å få en vellykket sesong:

– Vi trenger en tydelig leder i forsvaret, som styrer, for Chelsea slipper inn fryktelig billige mål. Vi trenger å være skadefri på sentrale spillere. Og så håper jeg at vi har en spiss som leverer noe à la det Cole Palmer gjorde sist sesong. Vi trenger flere av det kaliberet, aller helst en spiss.

---

Dette er spillerne Chelsea har kjøpt og solgt sommeren 2024:

Inn:

Pedro Neto, ving (Wolverhampton, 700 millioner kroner), Kiernan Dewsbury-Hall, midtbane (Leicester, 420 mill.), Estevão Willian* (Palmeiras, 400 mill.), Filip Jørgensen, keeper (Villarreal, 290 mill.), Omari Kellyman, midtbane (Aston Villa, 265 mill.), Aaron Anselmino*, midtstopper (Boca Juniors, 195 mill.), Renato Veiga, midtbane (Basel, 165 mill.), Caleb Wiley*, back (Atlanta United, 120 mill.), Marc Guiu, spiss (Barcelona, 70 mill.), Tosin Adarabioyo (Fulham, gratis).

Total kjøpssum: 2,63 milliarder kroner

* Willian, Anselmino og Wiley er utlånt til sommeren 2025.

Ut:

Ian Maatsen, back (Aston Villa, 525 mill.), Lewis Hall, back (Newcastle, 390 mill.), Omari Hutchinson, ving (Ipswich, 280 mill.), Hakim Ziyech, ving (Galatasaray, gratis), Malang Sarr, midtstopper (Lens, gratis), Thiago Silva, midtstopper (Fluminense, gratis).

Total salgssum: 1,2 milliarder kroner

Kilder: Chelsea.com, BBC, Transfermarkt

---