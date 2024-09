Sørloth: – Seier mot Østerrike er eneste medisin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er nødt til å restarte hodet, dra hjem og slå Østerrike. Det er eneste medisin, sa han etter 0-0-kampen i Astana.

Mens Norge fredag møtte et lag som lå lavt og forsvarte seg, venter en helt annen utfordring på Ullevaal.

– Østerrike er et veldig godt lag. De er veldig hissige i presset og veldig fysiske. For å se det positive så blir det en mer åpen kamp. Med fysikken vår, farten og ferdighetene skal vi gjøre vårt beste for å slå dem, sa Sørloth om gruppas topprangerte lag.

Landslagskameratene vet også hva som venter når Ralf Rangnicks mannskap står på motsatt banehalvdel.

Stor og fin match

– Det blir en helt annen type kamp enn den mot Kasakhstan. Østerrike er et lag som liker å presse ganske intensivt, og de går mye framover. Det handler om å klare å finne rommene inn bak dem, mener Patrick Berg.

– Vi må ta vare på kroppen og hodet, så kommer det en stor og fin match på mandag. Da må vi være klare, sa Martin Ødegaard.

– Den lange flyreisen hjem kan vi bruke til å analysere og bli kvitt kampen mot Kasakhstan. Når vi kommer hjem er det bare rett på jobb, for Østerrike venter mandag. Fotball går fort, sa Antonio Nusa.

Spillerne har ikke mistet troen på Ståle Solbakken tross flere skuffende resultater.

– Vi har full tillit til Ståle. Vi spiller god fotball, men så blir det bare nesten. Det har vært mange personlige feil og misbrukte sjanser og det er mye opp til oss spillere, sier Sørloth.

Østerrike avga i likhet med Norge poeng på bortebane fredag. Det ble 1-1 mot Slovenia i Ljubljana, på en bane som av Rangnick fikk merkelappen «totalkatastrofe».

Uverdig

– Jeg er alltid kritisk til lagets prestasjoner, men på et slikt underlag kan jeg ikke bebreide dem noe. Banen var ikke nasjonsligaen verdig, raste den 66-årige tyskeren etter kampen.

Hans lag var rammet av mange forfall, og han måtte unnvære ni spillere, deriblant fire midtstoppere. Philipp Lienhart, som mistet kampen på grunn av familieforøkelse, er tilbake mot Norge. Derimot er håpet om å få stopperen Kevin Danso friskmeldt nå ute.

– Baneforholdene i Slovenia favoriserte ikke laget som har ballen mest, og den rumenske dommeren blåste konsekvent mot oss i første omgang. Likevel skapte vi flere sjanser enn Norge gjorde mot Kasakhstan, og det mot et bedre lag, oppsummerte Rangnick ifølge ORF.

– Vi kan leve med resultatet mot Slovenia, og vi håper på fornuftige baneforhold i Oslo.

