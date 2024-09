Kjær klar for finale i US Open – øyner sjelden bragd i New York

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjær møtte fredag useedede Charlie Robertson. Briten kom til semifinalen uten å ha tapt et eneste sett, men mot nordmannen sa det brutalt stopp. Kjær vant kampen med settsifrene 6-3, 6-3.

Nordmannen ble imidlertid brutt allerede i første servegame, men 18-åringen brøt umiddelbart tilbake til 1-1. På stillingen 3-2 fikk Kjær flere bruddballer, og på det tredje forsøket tok nordmannen seg opp i 4-2. Luken tok han solid vare på til 6-3 og 1-0-ledelse i sett.

– Et ganske solid åpningssett. Han har relativt god kontroll, var Eurosport-kommentator Ola Bentzens dom over det første settet.

I det andre settet brøt Budkov Kjær hele to ganger, og den norske 18-åringen tok seg tidlig opp i 4-1. Robertson tok så tilbake ett brudd til 4-2, før han reduserte ytterligere til 4-3. Briten sikret seg deretter to bruddballer til 4-4, men Kjær svarte med to poeng til deuce. Kjær måtte ta seg av en tredje bruddball før han servet i havn 5-3. Så brøt nordmannen til 6-3 og 2-0 i sett.

I finalen venter spanske Rafael Jodar, som slo Rei Sakamoto i den andre semifinalen.

Kjær skal også spille semifinale i doubleturneringen senere fredag. Der deltar han sammen med Henry Bernet.

Kjær gikk til topps i Wimbledon tidligere i år, og han kan bli en av få herrespillere som har klart bragden å vinne to Grand Slam-turneringer i single for junior samme år.

Det er kun kinesiske Tseng Chun-hsin som har klart det siden 2013.

18 år gamle Kjær har også én Grand Slam-tittel i double. Den kom i Roland-Garros tidligere i sommer.

Blant tidligere vinnere av juniorturneringene i Grand Slam (single) de siste årene finner man stjerner som Taylor Fritz, Alexander Zverev, Andrej Rublev, Felix Auger-Aliassime og Holger Rune.

For 41 år siden ble svenske Stefan Edberg den første og til nå eneste til å vinne alle fire Grand Slam-turneringene i juniorklassen i løpet av én sesong.

