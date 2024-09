Ødegaard om babynyheten: – Det er det største i livet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ødegaard møtte torsdag til pressekonferanse i Almaty foran nasjonsligamøtet med Kasakhstan. Der snakket han for første gang om familieforøkelsen som venter.

– Det er klart dette er stort. Det er det største i livet, uten at jeg skal sitte her å snakke altfor mye om det. Jeg gleder meg, sa han.

– Jeg tror det kan passe hverdagen fint. Vi har stort sett trening på morgenen og mye tid utenom det. Jeg tror det skal gå fint. Det er selvsagt noen reisedøgn, men jeg tror det skal gå bra, la Arsenal-stjernen til.

Nylig ble det kjent at Ødegaard (25) og kjæresten Helene Spilling (28) venter sitt første barn sammen. De kommende foreldrene slapp nyheten i sosiale medier.

I presserommet i Kasakhstan ble det applaus da journalistene ble gjort oppmerksom på babynyheten.

Ville ikke røpe kjønnet

Ødegaard og Spilling har vært et par siden starten av fjoråret. Ingen av dem har barn fra før.

Torsdag ble det også snakk om de venter en gutt eller jente.

– Jeg har ingen planer om å røpe det til deg nå, sa landslagskapteinen.

NTB snakket tidligere denne uka med flere av Ødegaards landslagskolleger om babynyheten. De var klare på at Arsenal-stjernen blir en like god som pappa og kaptein på hjemmebane som han er med fotballstøvler på beina.

– Sånn jeg kjenner ham, tror jeg han kommer til å bli en veldig god pappa. Han er rolig, og han er kaptein på landslaget og Arsenal. Nå får han bli en god far og kaptein i huset også. Det tror jeg ikke skal bli noe problem. Jeg er ikke redd for den ungen, for å si det sånn, sa Atletico Madrid-stjernen Alexander Sørloth til NTB.

Sander Berge er i likhet med Ødegaard bosatt i London-området etter overgangen til Fulham. Han utropte mer enn gjerne seg selv til onkel.

– Jeg tror han blir helt perfekt pappa, som alt annet i livet. Med tanke på den fotballspilleren han er og den personen han er utenfor banen, hører det hjemme at han får seg et barn nå, sa Berge til NTB.

Stolt av nominasjon

Norge møter Kasakhstan og Østerrike i dagene som kommer. Ødegaard melder seg klar til tross for at de siste dagene ikke har vært problemfrie.

– Jeg føler meg bra. Jeg fikk noen smeller i kampen (mot Brighton), men trente bra i går uten problemer. Jeg er klar, sa han torsdag.

Onsdag kveld ble det for øvrig kjent at han selv og Erling Braut Haaland igjen er nominert til den gjeve Gullballen.

– Det er det vel lov til å være litt stolt av, men jeg tror Haaland har bedre kort på hånden enn meg med tanke å få den prisen, sa Ødegaard på pressekonferansen.