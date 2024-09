VM-trekningen: Norsk motstander kan bli klar etter at kvalifiseringen starter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er klart etter at Uefa denne uka skisserte sin plan for kvalifiseringen i et rundskriv til medlemsforbundene.

Uefa vil benytte en blanding av nasjonsligarangeringen og Fifa-rankingen til seeding når VM-kvalifiseringsgruppene skal trekkes.

Avgjørelsen betyr også at høstens nasjonsligakamper blir enda viktigere. Norge må bedre sin 50.-plass på Fifa-rankingen for å være rimelig trygg på å bli seedet på nivå 2 i VM-trekningen.

I kvalifiseringen blir det seks grupper à fem lag og seks grupper à fire lag. De 12 gruppevinnerne kvalifiserer seg til sluttspillet i USA, Canada og Mexico i 2026, mens de 12 toerne skal ut i omspill sammen med de fire høyest rangerte gruppevinnerne fra nasjonsligaen som ikke ender i topp to i sine VM-kvalifiseringsgrupper.

De 16 lagene skal spille om de fire siste europeiske VM-plassene.

Berger England

Uefa vil at de åtte beste i nasjonsligaens A-divisjon (gruppevinnere og toere) skal være sikret å bli toppseedet i trekningen. De fire øvrige lagene med best plassering på Fifa-rankingen blir også toppseedet. Det berger England, som er blitt B-nasjon i nasjonsligaen.

All øvrig seeding baseres på Fifa-rankingen. I øyeblikket er Norge 25. best plasserte europeiske nasjon på den rankingen (så vidt utenfor seedingsnivå 2), men lag som er lavere rangert kan hoppe forbi og bli toppseedet om de gjør det skarpt i nasjonsligaens A-divisjon. 78.-plasserte Israel er i A-divisjonen i høst.

Det er også lag som Skottland og Ungarn, som med suksess kan stjele toppseeding fra nasjoner med mye bedre plassering på Fifa-rankingen.

Gruppevinnerne og -toerne i nasjonsligaens A-divisjon skal til våren og sommeren ut i sluttspill i nasjonsligaen, med kvartfinaler, semifinaler og finale. Disse lagene vil bli trukket inn i VM-kvalifiseringsgrupper som vinner eller taper av en gitt kvartfinale, ettersom semifinalistene skal plasseres i grupper med fire lag. Det er fordi de ikke har plass til kvalifiseringskamper før i september.

VM-kvalifiseringen starter i slutten av mars og fortsetter i begynnelsen av juni, men for gruppene med fire lag starter den først i september.

Uviss motstander

Om Norge spiller sine første kvalifiseringskamper i mars, kan posisjonen som gruppas toppseedede lag fortsatt være fylt med «taperen av nasjonsligakvartfinale».

Det er nok en omstendighet som kan forsinke kvalifiseringsstart til juni.

For første gang skal det nemlig spilles kvalifiseringskamper om opp- og nedrykk på alle nivåer i nasjonsligaen. Om Norge blir nummer to i sin gruppe i B-divisjonen, blir det kvalifisering i mars om A-status mot en treer fra A-divisjonen. I så fall starter VM-kvalifiseringen tidligst i juni.

Dette er datoer for VM-kvalifiseringen neste år, grupper med fem lag (10 datoer, 8 kamper): 1: 21-22/3, 2: 24-25/3, 3: 6-7/6, 4: 9-10/6, 5: 4-6/9, 6: 7-9/9, 7: 9-11/10, 8: 12-14/10, 9: 13-15/11, 10: 16-18/11.

Grupper med fire lag: 1: 4-6/9, 2: 7-9/9, 3: 9-11/10, 4: 12-14/10, 5: 13-15/11, 6: 16-18/11.

Omspill (i 2026), semifinaler: 26/3. Finaler: 31/3.