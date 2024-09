Viaplay-sjefen slår alarm om ulovlig strømming: – Det haster

– Jeg kan ikke få sagt det nok. Det er samfunnsskadelig, sier norgessjef Kenneth Andresen i Viaplay til NTB.

Viaplay sitter på en rekke sportsrettigheter, og Andresen snakker engasjert om noe av det som opptar ham mest om dagen: ulovlige IPTV-løsninger for å se sport på TV. Nå har Premier League startet opp, og Andresen vil at temaet skal fram i lyset.

– Når mange nok gjør det, har det en ganske stor samfunnsbetydning. Det er mange penger som går til steder der du virkelig ikke vil at de pengene skal havne, forteller han.

En rapport fra Interpol har slått fast at ulovlig IPTV-strømming kan knyttes til organisert kriminalitet.

– Det er penger som skaper vold og narkotika på gata og andre ting. Vi må begynne å skjønne de sammenhengene, sier Andresen.

I en undersøkelse gjennomført på vegne av Velgekte, som blant annet drives av Patentstyret og Kultur- og likestillingsdepartementet, kommer det fram at omkring en tredel synes det er greit å benytte seg av ulovlige tjenester for å spare penger.

Minst 250.000 husstander strømmer TV ulovlig. Ifølge Andresen i Viaplay er tallet nærmere 300.000. Det har holdt seg relativt stabilt fra 2023 til 2024, viser undersøkelser gjort av selskapet Mediavision.

– Det er jo et sjokkerende høyt tall, mener Andresen.

Etterlyser tiltak

I Mediavisions rapport som ble kunngjort i mai, ble det slått fast at 84 prosent av dem som på ulike måter benytter seg av ulovlig strømming via IPTV, har sagt opp sine lovlige abonnementer.

– Jeg er bekymret over at så mange synes det er greit å ty til ulovlig strømming. Slike tjenester er med på å ødelegge økonomien til alle som lever av å lage kreativt innhold, skriver kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en epost til NTB.

Andresen opplyser at Viaplay jobber aktivt opp mot myndighetene for å sørge for at det blir gjort mer for å få bukt med problemet.

– Jeg opplever at det er en større interesse for utfordringen nå, men jeg mener at vi må gjøre enda mer. Det haster å gjøre noe med dette.

– Vi må gjøre noe effektivt og kjapt. Jeg vil si at vi med stor fordel kan sette enda mer fart på arbeidet med å få på plass noen regulatoriske rammer som gjør at vi mer effektivt kan slå ned på det, sier Andresen.

Viaplay-sjefen vil ikke anslå hvor mye selskapet taper på ulovlig strømming, men sier at det dreier seg om «flerfoldige milliarder i det norske markedet».

Myndighetene er på saken

Kulturdepartementet opplyser til NTB at det skal se på dataene fra Velgekte-undersøkelsen i sommer for å finne ut hvordan man kan nå ut med «rettede informasjonstiltak».

– Jeg mener det er åpenbart at det må en holdningsendring til, skriver Jaffery.

– I tillegg ser vi også på behovet og muligheten for regulering av ytterligere håndhevingstiltak, i tillegg til den blokkeringsadgangen som allerede finnes i åndsverkloven i dag. Dette skjer blant annet i dialog med flere rettighetshavere og aktører på kringkastingsområdet. Vi er selvsagt også åpen for konkrete innspill fra Viaplay og andre kringkastere om hva slags virkemidler de ser behov for, forteller Jaffery.