Landslagskompisene om Ødegaards babynyhet: – Blir perfekt pappa og kaptein i huset

Nylig ble det kjent at Ødegaard (25) og kjæresten Helene Spilling (28) venter sitt første barn sammen. De kommende foreldrene slapp nyheten i sosiale medier.

Ødegaard og Spilling har vært et par siden starten av fjoråret. Ingen av dem har barn fra før.

Kollegene på landslaget gleder seg med fotballstjernen over den kommende familieforøkelsen. På spørsmål fra NTB om hvordan han tror Ødegaard blir som pappa, svarer Atletico Madrid-proffen Alexander Sørloth slik:

– Det er vanskelig å si. Det vet man jo aldri. Men sånn jeg kjenner ham, tror jeg han kommer til å bli en veldig god pappa. Han er rolig, og han er kaptein på landslaget og Arsenal. Nå får han bli en god far og kaptein i huset også.

Deretter legger trønderen til med et smil:

– Det tror jeg ikke skal bli noe problem. Jeg er ikke redd for den ungen, for å si det sånn.

Onkel Berge

Antonio Nusa er på samme linje som Sørloth.

– Jeg tror han kommer til å klare seg helt fint. Han er en kjempefin fyr, så han blir nok en bra pappa. Det er bare å gratulere masse til han, sier Leipzig-proffen til NTB.

Sander Berge er i likhet med Ødegaard bosatt i London-området etter overgangen til Fulham. Han utroper seg selv mer enn gjerne til onkel

– Jeg tror han blir helt perfekt pappa, som alt annet i livet. Med tanke på den fotballspilleren han er og den personen han er utenfor banen, hører det hjemme at han får seg et barn nå, sier Berge til NTB.

– Jeg gleder meg til å se ham som far. Vi er en del i London, så jeg får passe på som onkel at han gjør det han skal, legger Fulham-stjernen til.

Magisk livsendring

Alexander Sørloth er selv nybakt pappa og har fått kjenne på det å skulle kombinere den nye rollen med karrieren som fotballspiller på høyt europeisk nivå.

Trønderen er krystallklar på at det ikke er noe Ødegaard trenger å bekymre seg for.

– Ingen problem! Fotballspillerlivet kan man ikke klage på. Det er bygget for å ha unger, sier Sørloth.

For hans del har logistikken bedret seg etter overgangen til Atletico.

– Nå er det mye kortere vei til trening. Da jeg spilte i Villarreal bodde jeg i Valencia og hadde 40 minutter til trening hver dag. Nå er det åtte minutter. Jeg er hjemme tidlig. Tidligere har dagene ofte vært litt kjedelige, men nå har jeg en datter som venter på meg når jeg kommer hjem. Det har vært helt magisk, sier Sørloth.

Hyller fruen

Han fullroser samboer Lena Selnes for å dra den tyngste delen av lasset på hjemmebane.

– Det eneste er kanskje søvnen, men fruen er fantastisk og tar seg av nattevaktene. Det har ikke vært så mye å gjøre for meg som pappa i begynnelsen, det skal jo ammes hver gang, sier Sørloth.

Han legger til at han selv legger ned størsteparten av innsatsen på dagtid, og at foreldrerollen således har blitt et perfekt teamwork.

