Gir seg trolig etter neste kvalik: – Gjør sannsylig noe annet etter VM

Det røpet han da han møtte pressen mandag.

– Jeg har sagt nei til en del klubbjobber som egentlig frister, for jeg er fast bestemt på å gjøre et siste forsøk her, sa Solbakken da han møtte pressen mandag.

Han la videre til at kvalifiseringen til VM i 2026 «mest sannsynlig» blir hans siste som norsk landslagssjef. På spørsmål om Solbakken tenker at det er fornuftig å bytte landslagstrener etter en periode, svarte han:

– Både og. Noen som sitter i en evighet og noen som bytter ofte. Det tror jeg ikke det er noe fasitsvar på. Det er mange gode norske trenere, så jeg tror det skal løse seg (videre).

Solbakken ble ansatt som norsk landslagssjef i desember 2020, men den tidligere FC København-sjefen har fortsatt ikke lyktes med å ta det norske herrelandslaget til et internasjonalt mesterskap.

– Det var en rotete inngang på jobben med covid og all praten om Qatar. De første to årene følte jeg at jeg var alt annet enn fotballtrener. Først i forrige nasjonsliga kunne vi begynne å bygge kultur. Vi er et helt annet sted nå. Vi spikrer mer på detaljer, vi finner hverandre hurtigere, sier Solbakken.

Allerede i 2023 sa Solbakken i et intervju med TV 2 at han ville gi seg som Norges trener dersom landslaget ikke klarer å ta seg til mesterskapet i USA, Canada og Mexico.

Underveis i seansen fortalte Solbakken at det blant annet har fått jobbtilbud fra Saudi-Arabia.

– Der brukte jeg ikke så lang tid (på å bestemme meg), flirte Solbakken.

