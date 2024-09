Rørt Urhaug vant nytt Paralympics-gull: – Det er helt vanvittig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er helt målløs. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa en tydelig rørt og preget Urhaug til NRK.

Deretter fant han flere ord etter det som ble et drama som ble avgjort med minst mulig margin: topoengsseier i femte og avgjørende sett.

– Jeg følte jeg slet i hele matchen og kom aldri inn i det og hadde ikke helt troen på det, men jeg klarte å kjempe og kjempe og kjempe. Jeg får betalt på slutten. Det er helt vanvittig, sa Urhaug.

Urhaug lå under 1-2 i sett mot Cheng Ming-chih fra Taiwan og måtte vinne de to neste. 44-åringen spilte seg stort opp og vant kampen 5-11, 11-7, 7-11, 11-7, 11-9 i S5-klassen.

– For et hode! For en utøver! utbrøt NRKs ekspert Raymond Gonzales.

Det var Norges første gull i Paralympics.

I det avgjørende settet fulgte Cheng og Urhaug hverandre helt til 9-9 før Urhaug satt inn det avgjørende støtet med to strake poeng.

Kronprins Haakon, idrettspresident Zaineb Al-Samarai og roer Birgit Skarstein var blant tilskuerne i Paris som så Urhaug strekke armene i været for nok et gull.

Cheng kom med tøffe server, men Urhaug sørget for å få mange baller tilbake på bordet. Flere ganger overrasket han Cheng med noen kvikke og presise backhandslag.

Urhaug har fra før vunnet bronse (2008) og gull (2012) i Paralympics. Han ble nummer fire i 2016 og nummer fem 2021, men tolv år etter bragden i London kopierte han suksessen.

Urhaug fikk walkover i første utslagsrunde og vant mandag kvartfinalen mot franske Nicolas Savant-Aira 3-1 i sett. Tidligere tirsdag ble tyrkeren Ali Öztürk slått i strake sett i semifinalen.

Les også: Tårevåt Skarstein etter Paralympics-sølv: – Et vanvittig år med sinnssykt mye motbakke