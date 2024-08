Fredagens direkte TV-sport: Birgit Skarstein starter jakten på Paralympics-gull

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

09.25: Roing, Paralympics fra Paris. Innledende heat kvinner og menn, fra The Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. Med Birgit Skarstein i klasse PR1, som er Norges største gullhåp i Paralympics. (NRK 1)

09.35: Motorsport, Formel 3. Trening foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

10.30: Friidrett/svømming, Paralympics fra Paris. Innledende heat for kvinner og menn. Med Fredrik Solberg på 100 meter bryst i klasse SB9 klokka 10.46. (NRK1)

10.35: Motorsport, MotoGP. Fri trening 1 foran Aragons Grand Prix, fra Ciudad del Motor de Aragón, Teruel, Spania. (V Sport 3)

11.00: Motorsport, Formel 2. Trening foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

11.10: Badminton, Paralympics fra Paris. Innledende runder kvinner, menn og blandet lag, fra fra La Chapelle Arena Court 4. Helle Sagøy stiller i klasse L4, men spiller ikke fredag. (NRK 1)

12.30: Rullestolbasket menn, Paralympics i Paris. Gruppe B, kamp 1: Spania – Australia, fra Bercy Arena, Paris. (NRK 1)

13.00: Fotball, Europa League. Trekning av årets gruppespill i Europaligaen. Fra Monaco. (V Sport 2)

13.00: Darts, PDC European Tour. Første dag av German Darts Championship, fra Halle 39, Hildesheim, Tyskland. (V Sport +)

13.00: Sykkel, UCI World Tour. Renewi Tour, etappe 3: Blankenberge – Ardooie (185.5km). Flat spurtetappe i Belgia, der Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike) og Tobias Foss (INEOS Grenadiers) er de norske deltagerne. (Eurosport 1)

13.30: Motorsport, Formel 1. Trening foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

13.30: Golf, DP World Tour. Andre dag av British Masters, fra Belfry Golf Club, Wishaw, Warwickshire, England. (V Sport Golf)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 13: Lugo – Puerto de Ancares (176 km). Fjelletappe. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

14.30: Fotball, Conference League. Trekning av årets gruppespill i Conferenceligaen. Fra Monaco. (V Sport 2)

15.00: Motorsport, Formel 3. Kvalifisering foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

15.00: Motorsport, MotoGP.Trening foran Aragons Grand Prix, fra Ciudad del Motor de Aragón, Teruel, Spania. (V Sport 3)

16.00: Rullestolbasket kvinner, Paralympics i Paris. Gruppe B, kamp 1: USA – Tyskland, fra Bercy Arena, Paris. (NRK 1)

16.00: Motorsport, Formel 2. Kvalifisering foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

17.00: Motorsport, Formel 1. Trening 2 foran Italia Grand Prix, fra Monza-banen. (V Sport 1)

17.00: Tennis, U.S Open. Dag 5 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Tredje runde kvinner og menn, med blant annet Elena Gabriela-Ruse – Paula Badosa fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, Bundesliga kvinner. Runde 1: Turbine Potsdam – Bayern Frauen, fra Karl-Liebknecht-Stadion, Potsdam-Babelsberg, Tyskland. Åpningskampen av kvinnenes Bundesliga. (V Sport 2)

17.45: Svømming, Paralympics i Paris. Finaler kvinner og menn. Med Fredrik Solberg på 100 meter bryst klasse SB9 klokka 19.14, om kvalifisert. (NRK 2)

18.00: Tennis, U.S Open. Dag 5 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Tredje runde kvinner og menn, med blant annet Elena Svitolina – Coco Gauff fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

18.10: Rullestolrugby, Paralympics i Paris. Gruppe A, kamp 1: Tyskland – Canada, fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (NRK 1)

19.00: Fotball, Eliteserien. Runde 21: KFUM Oslo – Lillestrøm, fra KFUM Arena, Ekeberg. Eliteseriens to dårligste hjemmelag møtes. (TV2 Sport 1)

19.00: Golf, PGA Tour. Andre dag av Tour Championship, fra East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. Den avsluttende turneringen av årets FedEx-cup, som Viktor Hovland vant i fjor. Hovland går ut sammen med Russel Henley også den andre dagen. (Eurosport Norge)

19.00: Darts, PDC European Tour. Første dag av German Darts Championship fortsetter, fra Halle 39, Hildesheim, Tyskland. (V Sport +)

19.00: Golf, Ladies European Tour. Andre dag av KPMG Womens Irish Open, fra The O’Meara Course at Carton House, Kildare, Irland. (V Sport Golf)

19.05: Svømming, Paralympics i Paris. Finaler kvinner og menn. Med Fredrik Solberg på 100 meter bryst klasse SB9 klokka 19.14, om kvalifisert. (NRK 2)

19.25: Goalball, Paralympics fra Paris. Gruppe C, kamp 2: Kina – Tyrkia, fra Paris Expo Porte de Versailles. Goalball er en form for håndball som spilles innendørs på en volleyballbane med bjelle inne i en ball som kastes fra spiller til spiller og der målet er å få den i mål. (NRK 2)

19.55: Bordtennis, Paralympics fra Paris. Blandet lag finale, fra La Chapelle Arena Court 4. Med Aida Dahlen/Merethe Tveiten og Nora Korneliussen/Jenny Helene Slettum i klasse D14 om kvalifisert. (NRK 2)

20.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 2: Union Berlin – St. Pauli, fra Stadion An der alte Försterei, Köpenick, Berlin. (V Sport 1)

21.00: Friidrett, Diamond League. Fra stevnet i Roma. Ingen nordmenn stiller til start. (NRK 1)

21.00: Tennis, U.S Open. Dag 5 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Tredje runde kvinner og menn, med blant annet Ben Shelton – Frances Tiafoe, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Championship. Runde 4: Luton – Queens Park Rangers, fra Kenilworth Road, Luton. (V Sport 2)

21.30: Golf, LPGA Tour. Andre dag av FM Global Championship, fra TPC Boston, Massachusetts. (V Sport Golf)

00.00: Tennis, U.S Open. Dag 5 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Tredje runde kvinner og menn, med blant annet Casper Ruud – Junchen Zhang fra Flushing Meadows, New York. Kampen er den fjerde på Grandstand-banen, og starter ikke før 23.00, og trolig nærmere midnatt.(Eurosport Norge)

03.00: Tennis, U.S Open. Dag 5 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Tredje runde kvinner og menn, med blant annet Ekaterina Alexandrova – Aryna Sabalenka, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

