Molde fullførte Norges marerittdøgn med pinlig straffetap mot Elfsborg

Svenskene kan juble for avansement til europaligaen etter at både Markus Kaasa og Eirik Hestad bommet for Molde. Men moldenserne er likevel sikret europacupspill for tredje år på rad – i conferenceligaen.

Blåtrøyene hadde et vrient utgangspunkt etter 0-1-tap hjemme i forrige uke, og de slet også med ta grep om bortekampen i Borås. Elfsborg var best før pause, uten at noen av lagene skapte spesielt mye.

Det skulle endre seg etter sidebyttet. Elfsborg var advart etter en stor sjanse til Magnus Wolff Eikrem etter 56 minutter, og fem minutter senere gjorde Molde-trener Erling Moe et smart bytte.

Skadeplagede Veton Berisha kom inn på topp for Molde, og han brukte bare 43 sekunder på å score. Berisha var selv involvert i oppbyggingen før Eikrem fant ham med en nydelig stikker. Spissen dyttet inn 1-0 og utlignet dobbeltkampen.

Scoringen var Berishas første siden 12. november i fjor. Da scoret han to ganger mot Lillestrøm i en eliteseriekamp. Dessverre for spissen måtte han av igjen etter vel 20 minutter på banen torsdag.

Berishas spissmakker Frederik Ihler fikk en stor sjanse etter 70 minutter, men mot slutten av ordinær tid var det svenskene som overtok da Molde flere ganger vaklet defensivt. Markus Kaasa avverget en hundreprosentsjanse på overtid, mens også MFK-keeper Albert Posiadala gjorde viktige involveringer.

I ekstraomgangene hevet Molde seg noe, men kampen ble også preget av mange slitne bein og lav risiko hos begge lag. Dermed ebbet det ut til straffer.

Der startet Markus Kaasa med å bomme. Elfsborg scoret på sine to første straffer før også Eirik Hestad feilet med et panenka-forsøk som gikk over mål. Senere kunne Niklas Hult avgjøre for vertene.

