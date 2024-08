Norges hockeyherrer snudde til seier over Japan i OL-kvalifiseringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble en god start for de norske iskrigerne selv om kampen mot japanerne ikke startet særlig bra. Japan tok overraskende ledelsen på en kontring sent i første periode etter at Zuccarello spilte bort pucken.

Minnesota Wild-stjernen fintet skudd, men spilte i stedet en tversoverpasning som endte hos en japaner. Chikara Hanzawa serverte Teruto Nakajima, som satte inn 1-0.

Norge brukte tid på å skaffe seg overtaket i matchen, men oppgjøret endret karakter da Ken André Olimb fikk satt inn 1-1-målet etter 14 minutter av midtperioden.

På tampen av perioden rakk Norge å score to ganger til. Først Patrick Thoresen på en så kalt «no-look-pasning» fra Zuccarello, mens Michael Brandsegg-Nygård doblet til 3-1 like etter, igjen på pasning fra den 36-årige magikeren fra Oslo.

Tenåringen Brandsegg-Nygård har avslutningsferdigheter av internasjonalt snitt og ble draftet av NHL-klubben Detroit Red Wings i sommer. Snaut tre minutter ut i tredje periode viste han seg fram igjen ved å øke til 4-1 da han brått fikk pucken inne foran japanernes målgård.

Seieren så trygg ut på dette tidspunktet, men Japan skapte spenning da Yushiroh Hirano hamret et langskudd opp i vinkelen etter 54 minutter.

Japanerne tok ut målvakten de siste par minuttene i jakten på scoring, men lyktes ikke.

Norge skal møte Storbritannia fredag og bør vinne også den kampen. Søndag venter kamp mot favoritt og vertsnasjon Danmark. Vinneren av pulja går til OL i Milano i 2026.

