Glimt-avansement gir vill pengefest – nesten 200 millioner på spill

Mesterligaen er reformert foran 2024/25-sesongen, og turneringen har også fått ytterligere et pengeløft.

Bare deltakelsen i ligaspillet og TV-rettighetspengene som følger med, vil gi Glimt en garantert inntekt på 27,26 millioner euro. Det tilsvarer 318,7 millioner kroner etter dagens kurs.

I tillegg kommer belønning for sportslige prestasjoner. Hver seier i ligaspillet gir 24,5 millioner kroner på konto, mens et uavgjortresultat bringer inn 8,2 millioner.

Lagene får også en utbetaling ut fra hvilken plass de ender på i ligaen. Sisteplassen av de 36 lagene gir 3,2 millioner kroner. Dette kommer fram i en oversikt fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Differanse på 194 millioner

Glimt leder 2-1 over Røde Stjerne etter den første kampen på hjemmebane. Lagene møtes igjen på beryktede Rajko Mitic stadion onsdag kveld, og gultrøyene skal kjempe for å bli Norges første lag i mesterligaen siden Rosenborg i 2007/08-sesongen.

Dersom det skulle stoppe i Beograd, venter en fin trøstepremie for Glimt i form av europaligaen. Også der er pengepremiene solide, men forskjellen er stor til Champions League.

Mot en garantisum på 321,9 millioner kroner for mesterligaspill, venter minst 128 millioner kroner for Glimt i europaligaen. Det inkluderer en fallskjerm på 50 millioner kroner for å ha røket i siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

Fordelingen av TV-penger er basert på deltakerklubbenes plassering på Uefas klubbranking. Glimt vil være minst 28.-rangert i mesterligaen og minst 26.-rangert i europaligaen.

Molde kjemper om europaligaspill og har svenske Elfsborg som siste hinder. Molde vil være minst 25.-rangert i europaligaen.

Norsk pengeløft

I Bodø er man opptatt av at pengene fra europacupspill skal bidra til ytterligere utvikling, i tillegg til at man ønsker å være konkurransedyktige blant annet når det gjelder lønn. Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte seg nylig til TV 2 om millionbeløpene i europeisk fotball.

– Jeg synes norsk fotball er i en fantastisk utvikling. Og med enda bedre økonomi, gir det en mulighet til å bygge både Glimt og norsk fotball over tid, sa Knutsen og fortsatte:

– Vi må ønske å være et land som utvikler spillere til å bli internasjonale spillere, og vi må ønske å ha et klubblag og et landslag i Norge som kan konkurrere internasjonalt. Alt dette henger sammen, og om flere lykkes i Europa, så er det utrolig bra for norsk fotball.

---

Premiesummene forklart:

Mesterligaen:

* Deltakelse i ligaspillet: 217,6 millioner kroner

* TV-rettighetspenger: 101,1-123,5 mill. (Bodø/Glimt)

* Seier i ligaspillet: 24,5 mill.

* Uavgjort i ligaspillet: 8,2 mill.

* Utbetaling for ligaplassering: Minst 3,2 mill.

Europaligaen:

* Fallskjerm fra mesterligakvalifiseringen: 50 mill.

* Deltakelse i ligaspillet: 48,4 mill.

* TV-rettighetspenger, Molde: 31,3-54,8 mill., Bodø/Glimt: 28,7-52,1 mill.

* Seier i ligaspillet: 5,3 mill.

* Uavgjort i ligaspillet: 1,8 mill.

* Utbetaling for ligaplassering: Minst 876.000 kroner

---