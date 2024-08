Tafatt Molde røk for Elfsborg – vanskelig utgangspunkt i europaliga-jakten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Romsdalingene slet med å spille seg til gode muligheter mot et godt forberedt bortelag og må heve seg i kamp to for å sikre avansement.

Med en god prestasjon i returmøtet sikrer de seg europaligaspill, mens tap i dobbeltoppgjøret gir plass i conferenceligaen.

Molde startet best, men det var likevel gjestene som tok ledelsen. 15 minutter var spilt da Elfsborg tredde seg enkelt gjennom Molde-forsvaret, og Ahmed Qasem fullførte angrepet til 1-0.

– Nådeløst fra svenskene, konstaterte Carl-Erik Torp på VGs sending.

Scoringen endret kampbildet, og Molde slet deretter stort med å bryte ned det svenske laget. Hjemmesupporterne ble stadig mer misfornøyde utover omgangen, og blåtrøyene var etter hvert heldige som ikke havnet under med to.

Erling Moes menn var bedre etter hvilen, men var ikke i stand til å bedre utgangspunktet før returoppgjøret.

Varierende form

Molde har slått ut både danske Silkeborg og belgiske Cercle Brugge på veien til den siste og avgjørende kvalikrunden til europaligaen. I Eliteserien har resultatene variert mer, og de er på fjerdeplassen etter 18 spilte kamper.

Blåtrøyene har hatt for vane å spille i Europa de seneste sesongene, og i år får de sjansen i Uefas nest gjeveste klubbturnering som regjerende cupmestere i Norge. I 2023 endte de bak Qarabag og Bayer Leverkusen i gruppespillet i europaligaen.

Les også: Brann slo Astana for fulle tribuner – kan bryte mangeårig Europa-tørke

Imponerer

Det sikret dem en plass i sluttspillet i conferenceligaen. Der tok de seg først forbi polske Legia Warszawa med 6-2 sammenlagt, før det ble exit mot belgiske Brugge i åttedelsfinalen.

Elfsborg har imponert i de tre første kvalifiseringsrundene og tok seg forrige runde forbi kroatiske Rijeka med 3-1 sammenlagt. I Allsvenskan har det gått tråere, og klubben er på sjuendeplassen etter 19 spilte kamper.

Returoppgjøret spilles kommende torsdag klokken 19. Før den tid kommer HamKam på besøk til Molde til eliteseriekamp søndag.

Les også: Bodø/Glimt filleristet Røde Stjerne og vant 2-1 i første duell