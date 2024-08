Ingebrigtsen smadret OL-mesteren og fikk sin revansj i Lausanne

Rogalendingen klokket inn til 3.27,83 og gjorde sitt livs tredje raskeste løp. Triumfen kom 16 dager etter at han løp seg selv i senk og kun ble nummer fire i OL-finalen på mellomdistansen.

Det kom som et lite sjokk at Ingebrigtsen som tittelforsvarer ikke engang tok medalje, og like sensasjonelt var det at Cole Hocker ble olympisk mester.

I Lausanne nådde ikke amerikaneren opp i seierskampen. Som nummer to ble han slått med over 2,02 sekunder.

Tidligere i sommer forbedret Ingebrigtsen sin europeiske rekord til 3.26,73. Med det ble han den fjerde løperen i historien til å ha tatt seg under 3.27 på 1500 meter. Tiden ble satt i Diamond League-stevnet i Monaco.

Verdensrekorden tilhører fortsatt marokkaneren Hicham El Guerrouj. Han greide 3.26,00 i 1998.

Ingebrigtsen står med tre DL-seirer denne sesongen, og den første kom i Bislett Games i Oslo. Søndag løper han 3000 meter i et tilsvarende stevne i polske Chorzów.

Paris-OL endte for øvrig godt for Sandnes-mannen. På 5000 meter tok han et suverent gull.

Opprinnelig var Narve Gilje Nordås oppført på startlistene til torsdagens 1500 meter, men han trakk seg tidligere i uken.

– Han følte seg sliten etter fem løp i Paris, og han har reist til St. Moritz for å trene fram mot stevnet i Zürich, skrev Nordås’ agent Nic Bideau i en epost til NTB tirsdag.

