OL-vinneren om ordkrigen mellom Ingebrigtsen og Kerr: – Kan ikke gå i ringen med de to

Torsdag er Hocker, som sjokkerte ved å slå både Ingebrigtsen og Kerr på veien mot OL-gullet på 1500 i Paris, tilbake på startstreken for første gang siden sommerlekene i Frankrike.

På 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Lausanne møter han nettopp Jakob Ingebrigtsen. Nordmannen får sin første mulighet til å revansjere den forsmedelige fjerdeplassen i Paris.

Der løp rogalendingen, som på forhånd var favoritt, seg selv i senk.

Onsdag møtte OL-gullvinner Hocker til pressekonferanse i Lausanne. Der fikk han spørsmål om eget forhold til Ingebrigtsen, og om det er like anstrengt som for Kerr.

– Det er ikke det samme. Jeg kan ikke gå i ringen med de to der, gliste Hocker til svar.

Vil angripe verdensrekorden

23-åringen ble også utfordret på hvordan han har løftet seg til et nivå som kulminerte i OL-gullet i Paris. I finalen på Stade de France satte han personlig rekord med rundt tre sekunder.

– Sesongene mine i 2022 og 2023 ble ikke problemfrie. Jeg visste derfor at jeg trengte én hel sesong uten trøbbel. Det har jeg fått nå, svarte amerikaneren.

Han fikk også spørsmål om han på et tidspunkt ser for seg å løpe for å slå verdensrekorden til Hicham El Guerrouj på 3.26,00. Svaret var forsiktig.

– For to uker siden var jeg en 3.30-type. Da var det langt ned til verdensrekorden på 3.26. Nå har jeg løpt 3.27 én gang, og jeg ønsker å bli komfortabel med å løpe i den farten. Så langt har alle mine gode løp kommet etter at jeg har løpt taktisk, svarte han.

Sterkt felt

OL-vinneren la samtidig til at han håper å angripe verdensrekorden, mens kanskje først neste år.

– Jeg vil bli en av de beste i historien, sa han.

1500-meterfeltet i onsdagens Diamond League-stevne i Lausanne er solid. Ved siden av Hocker og Ingebrigtsen stiller også den kenyanske duoen Timothy Cheruiyot og Brian Komen opp.

Narve Gilje Nordås ble nummer sju på 1500-meteren i Paris. Han var opprinnelig også påmeldt stevnet i Lausanne, men har trukket seg for å prioritere høydetrening i sveitsiske St. Moritz.

Neste oppgave for Nordås blir Diamond League-stevnet i Zürich 5. september.

Ingebrigtsen til Polen

Jakob Ingebrigtsen skal på sin side løpe Diamond League-stevnet i polske Schlesien kommende søndag. Der stiller han til start i et sterkt 3000-meterfelt.

Torsdagens Lausanne-stevne byr for øvrig på flere godbiter. Et av dem er 800-meteren for menn. Der stiller fire av topp fem fra Paris-OL: Emmanuel Wanyonyi (Kenya), Marco Arop (Canada), Bryce Hoppel (USA) og Mohamed Attaoui (Spania). Det er ventet høy fart.

På 200-meteren skal OL-mester Letsile Tebogo fra Botswana ut mot den amerikanske bronsevinneren Fred Kerley og unggutten Erriyon Knighton.

Allerede onsdag skal Armand Duplantis hoppe stav i sentrum av den sveitsiske byen mot blant andre Sam Kendricks (USA) og Emmanouil Karalis (Hellas).

Duplantis satte enda en gang verdensrekord da han tok et høyst forventet OL-gull i stavsprang i Paris.