Jakob Ingebrigtsen om OL-opplevelsen: – Det er få steder der kontrastene er så store som i idretten

Fire dager etter at han mislyktes på 1500-meteren, tok han sitt annet OL-gull i karrieren.

Ingebrigtsen klokket inn på 13.13,66, nesten halvannet sekund foran kenyanske Ronald Kwemoi på sølvplass. Amerikanske Grant Fischer tok bronsen på 5000 meteren.

Brukte lang tid

I idretten snur det fort. Det kan i hvert fall 24-åringen fra Sandnes skrive under på. Han var ikke sein om å oppsøke kona Elisabeth for et seierskyss.

– Det er klart at det er vanskelig å omstille etter en skuffelse. Det er ikke så mange steder at kontrastene er like store som i idretten. Det er bare noe man må forholde seg til. Jeg skal ikke legge skjul på at dette er en lagseier med Henrik og Filip og det norske laget som har gjort et godt stykke arbeid. Vi har klart å omstille og har stilt oss i en posisjon som gjør at vi kan ta gull, sa Ingebrigtsen til den skrivende pressen.

Da var det gått to timer og åtte minutter siden han var i mål, og ennå var han ikke ferdig med dopingkontroll og den internasjonale pressekonferansen.

For Ingebrigtsen betydde det mye at han kunne ha brødrene Filip og Henrik, kona Elisabeth og datteren Filippa rundt seg på den store dagen.

– Det er veldig spesielt å kunne dele dette sammen med dem.

Omstilling

Avslutningen på løpet ble en parademarsj. Ingen var i stand til å følge nordmannen da han koblet inn det siste giret. Da fikk han vist hvilken eminent løper han er.

– Dette ble nesten helt likt som i de to siste VM-ene, et typisk mesterskapsløp. Jeg var forberedt på det meste, men dette ble nesten helt som forventet. Av og til lykkes man ikke, men det er flaks for meg at jeg får flere muligheter. Da gjelder det å omstille kjapt, sa han halt på enden av pressesonen, og medieansvarlig Halvor Lea tok han med seg videre slik at hovedpersonen kunne levere de nødvendige dråpene til dopingkontrollørene.

– Det har vært en stor dag for meg og hele Norge, konkluderte OL-vinneren.

Jakob Ingebrigtsen har aldri lagt skjul på at han stiller høye krav til omgivelsene.

– Jeg setter veldig høye krav til meg selv, det gjør teamet også fordi jeg stiller skyhøye krav til de. Det å kjenne på mestring og kunne lykkes er den beste motivasjonen man kan ha, fortsatte han.

For Narve Gilje Nordås gikk det ikke veien. Han ble nummer 17.

Nordås var svært imponert over landsmannen som tok gull.

– Da jeg så plasseringen hans etter 3000 meter visste jeg at han kom til å vinne. Han er maskin, og det er ikke jeg. Jeg restituerer som vanlig dødelige, men han trenger ikke restitusjon. Dessverre er det sånn verden er, men heldigvis for han og Norge ble det gull, sa Nordås til NRK.