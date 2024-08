Kjøpefesten fortsetter i Chelsea – João Felix klar på permanent overgang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Chelsea bekrefter overgangen i sine mediekanaler. Angriperen har signert en sjuårskontrakt.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i Chelsea, og jeg kan nesten ikke vente med å komme i gang. Det er noen kjente fjes fra forrige gang jeg var her, hvilket alltid er hyggelig, sier portugiseren.

Felix ankom Atlético Madrid i 2019 på en overgang som skal ha kostet den spanske klubben nærmere 1,2 milliarder kroner. Nå koster Portugiseren omtrent halvparten, ifølge blant annet The Athletic.

Tiden i Atletico ble på langt nær så god som klubben forventet da Felix ble hentet inn som erstatter for Antoine Griezmann.

Portugiseren fikk det aldri helt til å stemme i Madrid-klubben, der han etter rapportene kom på kant med trener Diego Simeone og fikk fansen på nakken.

Kjøpefest

De siste sesongene har 24-åringen vært på utlån i både nettopp Chelsea og Barcelona. Sistnevnte spilte han for sist sesong, men katalanerne signerte Dani Olmo i sommer.

Låneoppholdet til Felix i Chelsea ble ikke spesielt fruktbart. Angrepsspilleren ble utvist i debuten og scoret totalt fire mål på 16 kamper for klubben.

Chelsea har fått enorm oppmerksomhet den siste tiden for å kjøpe et enormt antall spillere. London-klubbens spillerstall består i øyeblikket av over 40 navn.

– Vi (supporterne) er vel litt spørsmålstegn, for å si det sånn. Det er vanskelig å skjønne helt hvor de vil, sa Mats Årthun, leder i Chelsea Supporters Norway, til NTB nylig.

Wolves neste

Enzo Maresca er Chelseas nye manager denne sesongen. Den tidligere assistenten til Pep Guardiola i Manchester City har fått jobben med å sy sammen et slagkarftig lag av den enorme spillerstallen.

Chelsea innledet søndag Premier League-sesongen med 0-2-tap for Erling Braut Haaland og Manchester City.

Neste oppgave er en vrien bortekamp mot Wolverhampton kommende helg.

