Alexander Sørloth får ny lagkamerat – Conor Gallagher klar for Atlético Madrid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den spanske hovedstadsklubben opplyser om overgangen i egne mediekanaler.

Ifølge flere medier, deriblant Sky Sports, betaler Atletico om lag 38 millioner pund (450 millioner norske kroner) for Gallaghers tjenester.

Overgangen har tatt tid å få igjennom. I utgangspunktet skal Atlético Madrid ha ønsket å selge den unge spissen Samu Omorodion til Chelsea, mens Gallagher gikk motsatt vei. Den førstnevnte overgangen kollapset imidlertid på tampen.

Mange kamper

24-åringen har vært Chelsea-eiendom gjennom hele sin profesjonelle spillerkarriere så langt. To gode utlån hos henholdsvis West Bromwich og Crystal Palace fra 2020 til 2022 gjorde engelskmannen bemerket i Premier League.

I 2022/2023-sesongen fikk han totalt 45 kamper for Chelsea, 35 av dem i ligaen. Sist sesong var han på banen i 37 av 38 ligakamper. Mot Manchester United i starten av desember var han suspendert.

Gallagher var nylig en del av den engelske EM-troppen. 24-åringen fikk tillit fra start i 0-0-kampen mot Slovenia i gruppespillet.

Les også: Sørloth bytta ut til pause etter mål i Atletico-debuten: – Et beist

Stor tropp

Mens Gallagher signerer for Atlético Madrid, er det ventet at portugisiske João Félix går motsatt vei. Spissen har tidligere vært på utlån i Chelsea.

Chelsea har fått enorm oppmerksomhet den siste tiden for å kjøpe et enormt antall spillere. London-klubbens spillerstall består i øyeblikket av over 40 navn.

Chelsea innledet søndag Premier League-sesongen med 0-2-tap for Erling Braut Haaland og Manchester City.

Les også: Kjøpefesten fortsetter i Chelsea – João Felix klar på permanent overgang

Les også: Chelsea-sjefen bombardert med kritiske spørsmål: – Ikke det rotet det ser ut som