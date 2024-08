Haugesund stanset marerittrekken i Eliteserien: – Gjør veldig mye bra

Fra krittmerket scoret Diarra sitt første seriemål siden 12. mai, og Haugesund fikk med seg ett poeng etter å ha ligget under to ganger mot Sarpsborg.

– Jeg synes vi gjør veldig mye bra i dag, og vi blir straffet hardt for noen individuelle feil. Det er selvfølgelig viktig (at vi klarer å bryte tapsrekken. Når vi gir bort 1-2-målet som vi gjør, så skal vi være glade for at vi får med oss ett poeng. Nå ser vi framover, sa FKH-trener Sancheev Manoharan til TV 2 etter kampen.

Oppgjørets første scoring kom da Franklin Tebo stanget inn 1-0 drøyt halvveis ut i den første omgangen. Ti minutter før pause sørget Julius Eskesen for balanse i regnskapet da han pirket inn 1-1.

Et kvarter ut i den andre omgangen sendte Daniel Job vertene tilbake i føringen med en rapp markkryper fra like utenfor sekstenmeteren, men ti minutter før slutt fikk FKH muligheten fra krittmerket etter at kampleder Christian Moen først hadde dømt frispark.

– Føles bra

Fra ellevemeteren var Diarra iskald og scoret 2-2. Dermed fikk Haugesund stoppet rekken på fire strake tap. Manoharans mannskap står med 18 poeng etter 19 kamper. Fem poeng foran ligger Sarpsborg.

– Det føles bra, men det er skuffende at vi ikke vinner. Vi er avhengige av tre poeng, men ett er likevel bedre en null. Jeg synes vi er gode i dag, men det blir en dag der det ikke helt går veien, sa Diarra til TV 2 etter kampslutt.

Seks minutter ut i søndagens kamp fikk Sebastian Tounekti en fin mulighet fra kloss hold, men avslutningen gikk over mål. Drøyt halvveis ut i den første omgangen ladet Stefan Johansen kanonen fra distanse, men FKH-keeper Egil Selvik fikk slått ballen unna. Det maktet han ikke da Franklin Tebo steg til værs på bakerste stolpe og stanget inn 1-0 i kjølvannet av et hjørnespark.

Like før pause pirket Eskesen inn 1-1.

– Vi må opp med intensitet i alt vi gjør, både med ball og i forsvar. Det er litt håndbrekk på i det vi gjør, sa Sarpsborg-trener Christian Michelsen i pausen.

Rekordsalg

Like etter sidebyttet kom både Sarpsborgs Sondre Ørjasæter og FKHs Parfait Bizoza til hver sin gode skuddmulighet, men de respektive sisteskansene sto i veien for begge forsøkene.

En halvtime før slutt snappet Ørjasæter ballen på midtbanen, og 20-åringen fant lagkamerat Job sentralt i banen. I sin første kamp fra start for Sarpsborg rappet spissen til med høyrefoten, og avslutningen fant veien til nettmaskene bak Selvik i FKH-målet. Ti minutter før slutt utlignet Diarra.

Tidligere denne uken forlot Henrik Meister blåtrøyene fra Østfold til fordel for franske Rennes. Salget skal ifølge Nettavisen ha garantert Sarpsborg et sted mellom 90 og 100 millioner kroner.

Kampfakta

Eliteserien, runde 19

Sarpsborg – Haugesund 2-2 (1-1)

Sarpsborg stadion, 4493 tilskuere.

Mål: 1-0 Franklin Tebo (27), 1-1 Julius Eskesen (35), 2-1 Daniel Job (62), 2-2 Sory Diarra (str. 81).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Sondre Ørjasæter, Serge-Junior Ngouali, Sarpsborg, Bruno Leite, Sancheev Manoharan, Anders Bærtelsen, Haugesund.

Sarpsborg (4-2-3-1): Carljohan Eriksson – Eirik Wichne (Peter Reinhardsen fra 60.), Anton Skipper (Menno Koch fra 81.), Franklin Tebo, Anders Hiim – Stefan Johansen (Serge-Junior Ngouali fra 60.), Aimar Sher – Harald Nilsen Tangen, Victor Halvorsen (Sander Christiansen fra 45.), Sondre Ørjasæter – Daniel Job (Pawel Chrupalla fra 66.).

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Hope, Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Oscar Krusnell – Parfait Bizoza (Sondre Liseth fra 71.), Bruno Leite (Anton Logi Lúdvíksson fra 53.) – Troy Nyhammer (Mathias Sauer fra 71.), Julius Eskesen, Sebastian Tounekti (Sander Innvær fra 71.) – Sory Diarra.

Runde 19: Fredrikstad – Brann 0-4, HamKam – Odd 1-0, KFUM Oslo – Tromsø 0-1, Sarpsborg – Haugesund 2-2, Strømsgodset – Lillestrøm 3-2, Bodø/Glimt – Sandefjord 1-1.

