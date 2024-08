Ex-Grorud-spiller Cornic avgjorde da TIL slo Kåffa: – Helt fantastisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed fikk tromsøværingene revansjert 1-2-tapet i midtnattsolkampen mot «Kåffa» 13. juli.

Den gang styrte Tromsø det meste, men Momodou Lion Njie sikret til slutt tre KFUM-poeng. Etterpå kalte en ærlig Johannes Nuñez det for «den mest ufortjente seieren i Eliteseriens historie».

Søndag var det imidlertid KFUM som sto for så å si alt av det som kom av sjanser, men med elleve minutter igjen på klokken ble Cornic matchvinner for nordlendingene.

– Det er helt fantastisk. Det er ikke en pen kamp i dag, men det er tre poeng som gjelder, sa Cornic til TV 2 etter seieren.

Nyopprykkede «Kåffa» kan likevel se godt fornøyd på tabellen, hvor de ligger som nummer seks etter 19 serierunder.

– Jeg kommer til å stramme opp gutta litt. Det er julaften når vi møter Rosenborg og Bodø og så videre, men vi må ikke bli for kule for dette her. Nå må vi våkne, sa en tydelig frustrert KFUM-sjef Johannes Moesgaard.

Viktig

Tromsø ligger på sin side helt nede på 11.-plass og kjemper en hard kamp om å beholde plassen på det øverste nivået.

– Det (seieren) betyr enormt mye. Tabellen i år er helt spinnvill. Det er så tett, så tre poeng betyr utrolig mye, sa Cornic.

– Poeng kan bety at man unngår nedrykk, så det er viktig, fortsatte han.

Etter en sjansefattig førsteomgang, hvor KFUM sto for de få sjansene supporterne fikk servert, var vertene bare centimeter unna å ta ledelsen etter en snau time.

Da slo kaptein Robin Rasch et frispark inn i feltet, som midtbanemakker Simen Hestnes headet i tverrligger og ut.

Rotet det til

Og marginene fortsatte å gå imot KFUM da Kent-Are Antonsen slo en lang ball opp på Lasse Nordås, som stusset den ned i feltet. KFUMs Jonas Hjorth så ut til å ha god kontroll på ballen, men Cornic snappet den opp og pirket den i nettet.

– Jeg ble litt i tvil om VAR skulle ta den, for det var mulig at jeg traff han venstrebacken i foten, men det er fantastisk, sa Cornic som ikke ville svare på om det burde vært avblåst for frispark.

– Jeg burde bare klarert den på første. Så kan man sikkert si at det kunne vært frispark der, men det er uansett min feil. Det er ikke vits å komme med noen unnskyldninger, sa Hjort selv om situasjonen.

KFUM måtte klare seg uten deres største stjerne, Haitam Aleesami, som var ute med suspensjon grunnet or mange gule kort. I hans fravær steppet Dadi Dodou Gaye inn, som er på lan fra nettopp Tromsø.

Kampfakta

Eliteserien, runde 19

KFUM Oslo – Tromsø 0-1 (0-0)

KFUM Arena, 2640 tilskuere

Mål: 0-1 Leo Cornic (79).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Vegard Erlien, Mamadou Thierno Barry, Jakob Romsaas, Tromsø.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami (Niclas Schjøth Semmen fra 85.), Momodou Lion Njie, Dadi Dodou Gaye – Amin Nouri, Simen Hestnes, Robin Rasch, David Hickson (Jonas Hjorth fra 74.) – Remi-André Svindland (Teodor Berg Haltvik fra 63.), Johannes Hummelvoll Nuñez (Mame Mor Ndiaye fra 74.), Moussa Njie (Obilor Okeke fra 63.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Mamadou Thierno Barry (Anders Jenssen fra 77.), Tobias Guddal, Vetle Skjærvik – Yaw Paintsil (Lasse Nordås fra 59.), Runar Norheim – Jens Hjertø-Dahl, Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Heine Åsen Larsen (Leo Cornic fra 59.), Vegard Erlien (Jakob Romsaas fra 59.).

