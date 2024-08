Brajanac med hat trick da Vålerenga feide nok en motstander av banen

Vålerenga er ordentlig i dytten om dagen, og hadde før kampen fem strake seiere og ti kamper ubeseiret. Kom fra en komfortabel 3-0-seier hjemme mot Raufoss, og kunne ikke fått en bedre start på kampen borte mot Levanger. Det tok nemlig ikke mer enn 25 sekunder før Vålerenga gikk opp i ledelsen.

Enda mer imponerende var det tidlige målet siden det faktisk var Levanger som tok avspark. Vertene slo en lang ball opp i banen, der Vålerenga fikk klarert etter et par dueller. Den klareringa falt ned på hodet til Muamer Brajanac, som fikk headet den ut til Jones EL-Abdellaoui som plukket den opp like inne på Levangers banehalvdel. Abdellaoui satte så på turboen og kom seg ned kanten av 16-meteren og la inn til Brajanac, som hadde løpt seg helt fri og enkelt kunne styre inn headingen i mål til 1-0.

Levanger fikk et forsøk blokkert etter ti minutter, før VIF kjørte en kontring, der målscorer Brajanac til slutt fikk lagt inn til landsmann Carl Lange. Dansken fikk sitt første skudd blokkert, før han satte returen over via en Levanger-spiller og ut til corner. Den ble svingt inn av Hedenstad som traff Ambina, men hans heading ble slått over. Det førte til corner fra motsatt side, der Borchgrevinks corner ble klarert. VIF holdt oppe presset og Bjørdal skaffet frispark fra like utenfor 16-meteren, som Borchgrevink satte over.

Flere Lange-muligheter

Like før halvspilt omgang fikk Vålerenga en enorm mulighet til å doble ledelsen, da Levanger spilte på seg et fryktelig brudd. Petter Strand brøt en pasning fra keeper Morten Sætra, som falt til Brajanac, men Sætra kom raskt ut og fikk blokkert danskens skuddforsøk. VIF beholdt ballen og spilte den ut til Abdelloui, før Bjørdal tok over og fikk den inn igjen til Lange, som igjen fikk et skudd blokkert fra ti meters hold.

Like over halvtimen var det nesten igjen for Vålerenga, da Levanger-keeper Sætra kom ut på et langt oppspill bakfra. Petter Strand nådde ballen før han, og fikk ballen forbi keeperen og mot mål, men to LFK-spillere fikk kastet seg inn og blokkert skuddet fra Strand da han skulle trille ballen i mål.

Levanger er gode på innkast, og fikk sitt første lange kast ti minutter før pause. Da klarte vertene å skape en trippel-sjanse der Vålerenga kasta seg inn og fikk blokkert både en, to og tre ganger i det som ble ordentlig klabb og babb inne i VIF-boksen. Fem minutter før pause doblet VIF-ledelsen.

El-Abdellaoui doblet før pause

Igjen kommer det etter at Petter Strand vinner en duell og sender den ut til Jones El-Abdelloui. Unggutten gjør det han er best til, nemlig å snurre rundt med Levanger-forsvaret og kommer seg inn i boksen. Der sender han ytterligere en forsvarsspiller og to i pølseboden, før han curler ballen i lengste hjørnet. Ny strålende scoring av El-Abdellaoui, som nå har scoret tre mål på de fire siste kampene og ti totalt i år.

Vålerenga hadde imponerende god kontroll på TOBB Arena, i et voldsomt regnvær med ti grader og skikkelig guffent vær. Det gjorde at spillerne måtte løpe for å holde varmen, og det gjorde Vålerenga til gangs. Petter Strand og Brice Ambina var overalt, mens El-Abdelloui og Carl Lange var ekstremt flinke til å gjøre seg spillbare og skapte masse sjanser. VIF kontrollerte totalt både med og uten ball før pause.

Vålerenga og Brajanac kunne fint fått seg en scoring etter bare sekunder etter hvilen også, da Carl Lange spilte Hedenstad på overlap. Innlegget ble blokkert, men Lange plukket opp igjen og slo den inn til Brajanac. Hans forsøk ble blokkert på målstreken, men VIF tok umiddelbart kommandoen etter pause.

Keepertabbe og Brajanac-hat trick

Ti minutter etter pause skulle Carl Lange scoret sitt første Vålerenga-mål, da Muamer Brajanac presset Levanger til å gi fra seg ballen rett utenfor egen 16-meter. Lange tok over ballen og kom alene med keeper, men satte den like utenfor. Danskens tredje store mulighet i kampen, og større får du ikke.

Lange gjorde det godt igjen to-tre minutter senere da han satte opp en vegg med Petter Strand, som ga ballen tilbake med hælen. Lange chippet så ballen inn igjen i feltet, der Brajanac løp seg fri og bredsidet inn sitt andre mål for kampen. Lekende lett for Vålerenga, som fullstendig overspilte Levanger.

Dagens fjerde Vålerenga-scoring kom bare fem minutter senere, og det kom etter en gedigen keepertabbe. Henrik Bjørdal viste sin styrke da han dempet et innlegg og kom seg ut på kanten og la inn. Innlegget var ikke all verden, men gikk rett gjennom henda til keeper Morten Sætra, slik at Muamer Brajanac enkelt kunne sette inn sitt tredje mål for kampen i åpent mål.

VIF-bytter og baklengsmål

Etter 4-0-scoringen bytta VIF-trener Geir Bakke ut fire mann, deriblant hat trick-helt Muamer Brajanac og Carl Lange, som kunne gjøre seg klar til neste helgs byderby mot Lyn. Det gjorde at Vålerenga roet litt ned på tempoet, og kvarteret før slutt reduserte Simen Hagbø for Levanger etter et innlegg der Levanger vant duellen og fikk lagt ut til Hagbø som banket ballen forbi Magnus Sjøeng fra kloss hold.

Det siste kvarteret var en ren transportetappe, for begge lag egentlig. Levanger skjønte at de var langt unna Vålerengas nivå, og trillet mye ball det siste kvarteret, men uten å skape noe særlig. Vålerenga forsvarte seg greit, og sparte litt krefter inn mot neste helg, etter en maktdemonstrasjon mot Levanger.

Neste lørdag kommer Lyn på besøk til Intility Arena, i det som blir årets høydepunkt på hjemmebane.

Kampfakta

Obosligaen, runde 19

Levanger – Vålerenga 1-4 (0-2)

TOBB Arena

Mål: 0-1 Muamer Brajanac (1.), 0-2 Jones El-Abdellaoui (40.), 0-3 Muamer Brajanac (59.), 0-4 Muamer Brajanac (65.), 1-4 Simen Hagabø (76.)

Dommer: Jørgen Haugen (Kurland)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink (Nathan Fasika fra 77.), Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl (Aleksander Hammer Kjelsen fra 67.), Vegar Eggen Hedenstad – Carl Lange (Stian Sjøvold Thorstensen fra 67.), Brice Ambina (Ola Kamara fra 67.), Henrik Bjørdal – Petter Strand, Muamer Brajanac (Mees Rijks fra 67.), Jones El-Abdellaoui

