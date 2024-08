HamKam holdt unna med ti mann og slo nedrykkstruede Odd: – Fortjent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble en trepoenger «Kamma» måtte kjempe hardt for. De måtte spille de siste 25 minuttene med ti mann etter at kaptein Fredrik Sjølstad ble utvist for å ha felt Torgeir Børven.

Dommerens avgjørelse var upopulær hos hjemmesupporterne, og situasjonen ble sjekket lenge av VAR. Konklusjonen ble at det var kontakt mellom Sjølstad og Børven, og at Odd-spissen ble hindret på vei gjennom alene mot HamKams keeper. Dermed ble utvisningen stående.

– Jeg synes det er feil. Jeg synes han detter veldig lett. Om det er en liten berøring vet jeg ikke, men han lander og så detter han i neste steg. Veldig «soft», vurderte Sjølstad overfor TV 2 etter kampen.

Børven var langt på vei enig.

– Han er borti meg, ja, men jeg er enig i at det ser litt tynt ut på reprisen. Jeg hadde skjønt det om han hadde gitt gult. For meg ser det ut som et ærlig forsøk på å ta ballen, sa spissen.

Matchvinner igjen

Kampbildet endret seg etter det røde kortet, og HamKam måtte stort sett finne seg i å ligge lavt og forsvare seg. Tidligere i kampen hadde hjemmelaget dominert i lange perioder, og ledermålet var av det fortjente slaget.

Mawa ble matchvinner for andre kamp på rad da han kom fri på høyresiden og satte ballen forbi en noe feilplassert Odd-keeper. Peder Klausen sto 2.-omgangen etter at André Hansen gikk av med lysketrøbbel i pausen.

– Det er deilig. Jeg synes vi er best i dag fram til det røde kortet. En fullt fortjent seier, og vi viser mye hjerte og karakter på slutten. Vi spiller skikkelig bra angrepsfotball og burde vel egentlig ha avgjort kampen i 1. omgang, sa HamKam-trener Jakob Michelsen.

Bunnlag

HamKam klarte altså å ro seieren i land, og det var lagets første triumf på Briskeby siden 1-0-kampen mot Bodø/Glimt 20. mai.

Resultatet sender Michelsens menn opp til 7.-plass på eliteserietabellen. Odd ligger nest sist og er i trøbbel etter bare én seier på de siste åtte kampene.

– Vi har ballen nok i dag, det er det ikke tvil om. Men så mangler vi den siste giftigheten til å skape nok store sjanser. Vi har tilløp til det, men summen av det blir ikke bra nok, sa trener Kenneth Dokken om søndagens tap.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 19

HamKam – Odd 1-0 (0-0)

Briskeby, 4209 tilskuere

Mål: 1-0 Moses Mawa (62).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Tore Sørås, Kristian Onsrud, HamKam.

Rødt kort: Fredrik Sjølstad (67), HamKam.

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Luc Mares, Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Snorre Strand Nilsen, Vegard Kongsro – Gard Simenstad, Tore Sørås, Kristian Onsrud – Moses Mawa (Vidar Ari Jónsson fra 72.), Mohamed Ofkir (Pål Alexander Kirkevold fra 66.).

Odd (3-2-3-2): André Hansen (Peder Klausen fra 45.) – Solomon Owusu (Tony Miettinen fra 57.), Sheriff Sinyan, Josef Baccay (Syver Aas fra 73.) – Espen Ruud, Samuel Skjeldal – Filip Jørgensen, Etzaz Hussain, Tobias Svendsen (Ole Erik Midtskogen fra 73.) – Mikael Ingebrigtsen, Torgeir Børven.

Runde 19: Fredrikstad – Brann 0-4, HamKam – Odd 1-0, KFUM Oslo – Tromsø 0-1, Sarpsborg – Haugesund 2-2, Strømsgodset – Lillestrøm 3-2, Bodø/Glimt – Sandefjord 1-1.

---