Hovland med kniven på strupen: – Det blir vanskelig for ham

Den norske golfstjernen har hatt en middelmådig sesong og vært et stykke unna formen som sendte ham til topps i både den andre og den tredje og avgjørende turneringen i PGA-sluttspillet i fjor.

Den gang raket Hovland med seg om lag 190 millioner kroner for tourseieren alene. Nå sliter han lenger nede på den såkalte FedEx-listen, men han er inne blant de 70 som får sjansen i første sluttspillturnering i Memphis denne uken.

Trolig må han hente fram storformen fra samme tidspunkt i fjor for å kunne kjempe om nye titler.

– Si at han får til noenlunde samme form som i fjor … da er det «plain sailing». Men han er jo ikke der. Nå er han litt på nedadgående. Så det blir vanskelig for ham. Alle er jo så gode, sier Discovery-kommentator Per Haugsrud til NTB.

– Vi som sitter og kommenterer, vil gjerne ha ham med hele veien. Men jeg tror ikke vi får det denne gangen, legger han til.

Ser framover

Haugsrud har fulgt Hovlands karriere tett og beskriver 2024-sesongen som en nedtur. Samtidig minner han om at ferdighetene er så solide at Hovland kan slå til når som helst.

– Det virker nesten som at han har glemt 2024 litt. Han er ferdig nå. Han spiller, og går det så går det. Om ikke, så er det ikke verdens undergang, sier Haugsrud og legger til:

– Jeg tipper at han bare har lyst til å bli ferdig med sesongen, jobbe videre og så pegge opp ballen i januar. OK, 2024 var en nedtur. 2023 var astronomisk. Jeg er ikke bekymret for Viktor i det hele tatt.

– Kan vinne

Hovland ligger på 57.-plass på poenglisten og må klatre for å få spille neste turnering i Castle Rock, Colorado. Der er de 50 best plasserte med. Ytterligere 20 spillere skal kuttes før den siste turneringen som avgjør hvem som er PGA-tourmester i 2024.

Hovland trenger minst 27.-plass i Memphis for å ta seg opp i topp 50 foran neste ukes turnering. Han kan måtte ha en enda bedre plassering dersom konkurrentene rett foran ham på lista gjør det bra.

Turneringen starter torsdag, og Hovland slår ut klokken 17.30.

– De to første rundene vil si litt. Han må være inne topp ti da, og det er der han hører hjemme. Om han møter opp som i fjor, i den formen, så slår han jo alle. Da vinner han, sier Haugsrud om Norges golfyndling.

Mannen å slå

Verdensener Scottie Scheffler topper FedEx-listen suverent foran Xander Schauffele og Rory McIlroy. Førstnevnte blir favoritt når det skal gjøres opp om tourtittelen i Atlanta siste helgen i august.

– Altså, Scheffler. Han vinner turneringer opp og i mente. Og så vinner han OL også på toppen av det. Så han er jo mannen å slå. Xander Schauffele er også veldig god, og Viktor har fryktelig langt opp til dem nå, sier Haugsrud foran sluttspillet.

Hovlands beste turnering i årets sesong er PGA-mesterskapet i mai, der han ble nummer tre.

