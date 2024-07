Viktor Hovland misset cuten – ute av British Open etter kriserunde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med totalt ti slag over par var Hovland langt unna å klare cuten. Grensen er anslått å gå på +6.

Det er tredje gang i år at den norske golfproffen ikke tar seg til helgespillet i en majorturnering. Den ene gangen han greide det, slo han til med en 3.-plass i PGA-mesterskapet.

Hovland var på etterskudd etter en åpningsrunde på 75 slag, og det skulle bli enda verre dagen derpå. Nordmannen pådro seg fire bogeyer på sine sju første hull og falt kraftig nedover resultatlistene. Tre av smellene kom etter hverandre.

Åtte hull på par fulgte før det igjen kladdet skikkelig for Hovland. Han fikk bogey på både tredje og nest siste hull på den tøffe banen i skotske Troon. Det ga en 77-runde og delt 113.-plass.

British Open er årets fjerde og siste majorturnering. Der har Hovland en 4.-plass fra 2022 som karrierebeste.

Shane Lowry fra Irland er på topp før helgens to siste runder. Han leder med sju slag under par, mens engelskmennene Daniel Brown og Justin Rose er nærmest på -5.

Om under to uker går Hovland i gang med OL-golfen. Håpet er at han skal kjempe om medalje, men 2024-formen er ikke er godt tegn før Paris-lekene.

