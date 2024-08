Viktor Hovland avsluttet OL-golfen med nytt slag i vannet – langt unna medaljekampen

Hovland lå an til å spille en runde på fem slag under par søndag, men det ble bogey på de to siste hullene.

Dermed endte han totalt på fire slag under par, noe som holder til en foreløpig delt 31.-plass. Det er fortsatt en rekke spillere ute på banen.

På det siste hullet slo han i vannet.

– Har han dumpet ballen i vannet der igjen? Han har to dobbeltbogeyer der fra før, utbrøt Max-kommentator Per Haugsrud etter at Hovland for andre dag på rad endte i vannet på hull 18.

Etter fredagens 2.-runde var Hovland helt akterutseilt etter å ha spilt på fem slag over par. Bare fem spillere var bak nordmannen på resultatlistene.

Hovland vartet imidlertid opp med fire slag under par på den påfølgende runden, før han lenge fortsatte storspillet søndag.

Ekeberg-gutten åpnet avslutningsrunden med tre hull på par, før han startet en skikkelig birdiefest på hull fire, fem, seks, ni og ti.

Dessverre røk han på en bogey på hull 14. Hovland rettet det imidlertid opp igjen med birdie på hull 16, før det ble to nye bogeys på de to siste hullene.

Kristoffer Ventura gikk på sin side en svært ujevn runde med tre bogeys og fem birdier. Dermed endte han sisterunden på to slag under par, ett slag bedre enn totalen.

29-åringen ligger på en foreløpig delt 44.-plass.

